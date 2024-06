AFP Topman Calhoun richtte zich tot nabestaanden in het publiek

NOS Nieuws • vandaag, 21:50 Topman Boeing maakt excuses aan familie van slachtoffers 737 Max-crashes

"Ik maak mijn excuses voor het leed dat we hebben aangericht." Met die woorden aan de nabestaanden van slachtoffers van dodelijke ongelukken met Boeings is topman Calhoun van de vliegtuigbouwer door het stof gegaan. Hij deed dat aan het begin van een hoorzitting in de Amerikaanse Senaat.

Hij moet zich daar verantwoorden voor de vele mankementen aan de 737 Max en de incidenten die daar het gevolg van waren. De 737 Max is een van de meest verkochte toestellen van de vliegtuigbouwer.

Eerder vandaag kwam via een klokkenluider binnen het bedrijf naar buiten dat Boeing honderden defecte vliegtuigonderdelen is kwijtgeraakt in de afgelopen jaren, en dat die mogelijk in toestellen terecht zijn gekomen. Bovendien heeft het bedrijf volgens die klokkenluider onderdelen in de buitenlucht opgeslagen, tegen de regels in, en die bewust buiten het zicht gebracht van veiligheidsinspecteurs die langskwamen voor controle.

Lakse houding

De beschuldigingen volgen op de verklaringen van eerdere klokkenluiders, zowel binnen als buiten het bedrijf, die aan de bel trokken over de lakse houding tegenover veiligheidsmaatregelen bij het onderhoud en de productie van de 737 Max. Een van hen pleegde later zelfmoord.

Eerder dit jaar viel er een paneel uit zo'n toestel boven de Verenigde Staten, waardoor het vliegtuig snel moest landen. In 2018 en 2019 verongelukten twee 737 Max-toestellen in Indonesië en Ethiopië, waarbij 346 passagiers omkwamen.

'Denk aan volgende generatie'

Calhoun zei tegenover de kritische Senatoren dat hij nog niet direct met klokkenluiders in contact is getreden, maar noemde dat een goed idee. "Ik stel mezelf elke dag de vraag: hebben we wel genoeg gedaan?", aldus Calhoun. "Er is al veel gezegd over de cultuur bij Boeing. We hebben die zorgen luid en duidelijk gehoord. Onze cultuur is verre van perfect, maar we komen in actie en boeken vooruitgang."

Het hoofd van de onderzoekscommissie die de cultuur bij Boeing nu onder de loep neemt, de Democratische senator Richard Blumenthal, zei dat het bedrijf "nog altijd winst als het belangrijkste ziet, en daardoor de grenzen opzoekt en zijn werknemers als onbelangrijk beschouwt". Volgens hem "moet het bedrijf niet meer denken aan de volgende kwartaalcijfers, maar aan de volgende generatie".