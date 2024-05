AFP De Boeing 787 Dreamliner

NOS Nieuws • vandaag, 14:32 Oud-inspecteur doet boekje open over Boeing: 'Toestellen boordevol gebreken'

Een voormalig medewerker van Spirit AeroSystems, dat onder meer rompen voor vliegtuigbouwer Boeing maakt, zegt dat er geregeld vliegtuigdelen met "wel zeker 200 gebreken" de fabriek hebben verlaten. Volgens klokkenluider Santiago Paredes was Boeing hier altijd van op de hoogte. Paredes heeft al eerder melding gemaakt bij instanties, maar treedt nu voor het eerst naar buiten met een interview bij de BBC en CBS.

Paredes werkte van 2010 tot 2022 bij Spirit als kwaliteitsmedewerker. Hij is een van de medewerkers die moesten controleren of er geen gebreken aan onderdelen waren, voor ze naar Boeing gingen, waar de toestellen werden afgebouwd.

Spirit AeroSystems bouwt rompen voor de Boeing-types 737 en 787 en de cockpit voor bijna alle Boeing-vliegtuigen. Het bedrijf in de Amerikaanse staat Kansas was ooit onderdeel van Boeing, maar in 2005 ging het verder als eigen bedrijf. Daardoor kon het zijn bestand uitbreiden door bijvoorbeeld ook Airbus als klant aan te nemen. De grootste klant bleef echter altijd Boeing.

Slechte cultuur

Dat is volgens Paredes ook een van de redenen waarom de onderdelen met gebreken de fabriek konden verlaten. De leiding van Spirit bleef na de verkoop door Boeing aan en bleef dezelfde cultuur handhaven, zegt Paredes. Volgens hem was de cultuur altijd al slecht en werd dit na de verkoop alleen maar erger.

Zo werd hij bijvoorbeeld onder druk gezet door de leiding om minder strenge controles uit te voeren. "Ze focusten niet op de kwaliteit van de onderdelen, maar vooral op het financiële plaatje en de cijfers. Ik denk dat dit daardoor kon gebeuren."

In de twaalf jaar dat hij er werkte is hij naar eigen zeggen gewend geraakt aan tientallen defecten per vliegtuigdeel. "Ik ontdekte veel ontbrekende bevestigingsmiddelen, veel verborgen gebreken en soms zelfs ontbrekende onderdelen", aldus de klokkenluider tegen de Amerikaanse nieuwszender en Engelse omroep.

Onderzoek

Paredes geeft toe dat ook hij zelf fouten heeft gemaakt, maar zegt ook dat Boeing geweten moet hebben van de gebreken aan de onderdelen. Boeing heeft nog niet gereageerd op het interview van de klokkenluider. Spirit AeroSystems zegt zich "krachtig te verdedigen" tegen de aantijgingen.

Zowel naar Spirit AeroSystems als Boeing is onderzoek gedaan door de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA, nadat in januari van dit jaar een deurpaneel was losgekomen van een gloednieuwe Boeing 737 Max. Het toestel moest een noodlanding maken, omdat het deurpaneel eraf was gevallen.

Uit het onderzoek bleek dat het paneel in de fabriek van Spirit in elkaar was gezet met schroeven. Die werden door Boeing-technici weer verwijderd, omdat de schroeven kapot bleken te zijn. Dat laatste lijkt ook niet goed te zijn gebeurd.

De Boeing met een loszittend deurpaneel moest een noodlanding maken:

0:28 Toestel Alaska Airlines verliest rompdeel tijdens vlucht

Sinds de onderzoeken wordt fout op fout ontdekt bij toestellen van Boeing. Vandaag nog raakte een vliegtuig van de baan in Senegal, waarbij tien mensen gewond raakten. Verder zijn passagiers van een Boeing in het Turkse Alanya gestrand na een lekke band op het vliegveld. Beide incidenten worden onderzocht.

Verder viel er sinds januari een wiel van een toestel, raakten tientallen inzittenden gewond toen een Dreamliner een duikende beweging moest maken bij het opstijgen, kwam er een noodglijbaan los en waren er problemen met remmen bij een toestel.

Bij twee dodelijke ongelukken met een Boeing-toestel in 2018 en 2019 kwamen 346 mensen om het leven. De Boeing 737 Max kampte met technische problemen.

Oud-medewerkers van zowel Boeing als Spirit doen geregeld een boekje open over alle gebreken, zowel over nog te bouwen toestellen als Boeings die al af zijn. Dinsdag nog werd er een nieuw onderzoek door de Amerikaanse luchtvaartautoriteit geopend, nadat een medewerker van Boeing had gemeld dat vereiste controles op vliegtuigen op het vliegveld niet worden uitgevoerd, terwijl ze wel worden afgevinkt door de medewerkers.