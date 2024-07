NOS

NOS Nieuws • vandaag, 06:45 Wekdienst 31/7: Deadline voor Vitesse • Kans op medailles voor Nederlandse roeiers en turners

Goedemorgen! Voor voetbalclub Vitesse loopt vandaag de deadline af om financieel orde op zaken te hebben. En op de vijfde dag van de Olympische Spelen kunnen de Nederlandse roeiers en turners de eerste medailles voor Nederland binnenslepen.

Maar eerst het weer: het is wisselend bewolkt en zonnig, in het zuiden kan er een bui vallen met mogelijk wat onweer. Met een matige wind wordt het tussen de 22 en 30 graden.

Weerplaza Het weer van 31 juli 2024

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. En hier zie je waar wordt gewerkt aan het spoor.

Wat kan je vandaag verwachten?

Voor voetbalclub Vitesse loopt om 12.00 uur de deadline af om financieel alles op orde te krijgen. Alleen dan kan de club de proflicentie voor komend seizoen behouden. De beroepscommissie van de KNVB streeft ernaar om uiterlijk 1 augustus uitspraak te doen.

Op de vijfde dag van de Olympische Spelen in Parijs kunnen de Nederlandse roeiers en turners de eerste medailles voor TeamNL binnenslepen. Zowel de mannelijke (Finn Florijn, Koen Metsemaker, Lennart van Lierop en Tone Wieten) als de vrouwelijke roeiers (Bente Paulis, Laila Youssifou, Roos de Jong en Tessa Dullemans) komen rond 12.30 uur in de finale in actie. Voor turners Frank Rijken en Casimir Schmidt begint de meerkampfinale vanaf 17.30 uur.

Judoka's Noël van 't End en Sanne van Dijke beginnen aan hun olympische judotoernooi. Van 't End komt uit in de klasse tot 90 kilogram en Van Dijke in de klasse tot 70 kilogram. Van 10.00 tot 14.00 uur is het eerste blok met wedstrijden, van 16.00 tot 19.00 uur gaat het om de medailles.

En een stiefzoon van een Duitse piloot uit de Tweede Wereldoorlog is morgen in het noorden van Friesland. Daar beginnen bergers met het opgraven een neergestort toestel, waar de stoffelijke resten van de Duitse piloot nog in zitten.

Dit is er vannacht gebeurd:

De hoogste leider van Hamas, Ismail Haniyeh, is gedood in de Iraanse hoofdstad Teheran. De militante beweging heeft dat bekendgemaakt in een verklaring. Vanuit Israël is nog niet gereageerd op het nieuws.

Haniyeh is sinds 2017 de politieke leider van Hamas. Hij wordt door Israël beschouwd als hoofdverantwoordelijke voor de aanslagen in Israël op 7 oktober. Het is nog onduidelijk wie er achter de aanslag in Teheran zit, maar premier Netanyahu heeft bezworen dat Haniyeh zal worden gedood.

Hamas spreekt van een "verraderlijke zionistische inval", een duidelijke beschuldiging richting Israël. Volgens de Iraanse Revolutionaire Garde is ook een van Haniyehs lijfwachten gedood. Details over de aanslag zijn nog niet bekendgemaakt.

Ander nieuws uit de nacht:

Tientallen agenten gewond bij aanval op moskee Southport na wake: Premier Starmer veroordeelt het geweld. "Ze zullen de volle kracht van de wet voelen", zegt hij op X over de daders.

Maduro kondigt legerpatrouilles aan tegen rellen in Venezuela: In Venezuela is het onrustig sinds de kiescommissie Maduro uitriep tot winnaar van de presidentsverkiezingen van afgelopen zondag.

Zeker 973 inheemse kinderen gestorven op kostscholen VS in anderhalve eeuw: Het rapport is vrijgegeven door het ministerie van Binnenlandse Zaken in de VS. Het gaat om de periode tussen 1819 en 1969.

En dan nog even dit:

Teleurgesteld droop de 21-jarige judoka Joanne van Lieshout gisteren af na haar snelle uitschakeling op de Olympische Spelen. "Nu is het al over. Zo zonde." De wereldkampioene had ruim drie minuten lang het overwicht in haar partij in de tweede ronde in de klasse tot 63 kilogram, maar gaf de winst tegen haar Zuid-Koreaanse tegenstander Kim Ji-su in de laatste twintig seconden weg.

1:23 Van Lieshout na olympische deceptie: 'Halverwege de partij kreeg ik last van mijn hoofd'

Fijne woensdag!