NOS Sport • vandaag, 11:54 • Aangepast vandaag, 13:14 Wereldkampioene Van Lieshout direct onderuit in Parijs, ook De Wit klaar

2:08 Wereldkampioene Van Lieshout direct uitgeschakeld bij Spelen

Judoka Joanne van Lieshout is onverwachts al na één partij uitgeschakeld in het olympische judotoernooi. De wereldkampioene in de klasse tot 63 kilogram werd in de tweede ronde - ze had een bye in de eerste ronde - verrast door de Zuid-Koreaanse Kim Ji-Su met waza-ari.

Ook Frank de Wit is uitgeschakeld. In de klasse tot 81 kilogram vocht hij in de achtste finales tegen de Tadzjiek Somon Machmadbekov, die hem op slimme wijze de baas was.

Zo bleef Nederland ook op de vierde dag van het olympisch judotoernooi zonder medaille.

'Migraine-achtige klachten'

De coach van Van Lieshout, Garmt Zijlstra, zei dat zijn pupil met "migraine-achtige klachten" kampte na de wedstrijd, waardoor ze direct na afloop moest rusten. "Voor zover ik weet had ze er tijdens de wedstrijd geen last van."

2:09 Coach Van Lieshout: 'Ze had migraine-achtige verschijnselen na de wedstrijd'

De Nederlandse begon goed aan de wedstrijd en dwong haar tegenstander tot een fout, maar met nog een halve minuut te gaan hadden ze allebei twee fouten geïncasseerd. Er was echter nog geen waza-ari gescoord, laat staan een ippon, dus stond het 0-0.

Kim sloeg vervolgens toe met een goede armworp, waar Van Lieshout geen reactie op had. Met nog twaalf seconden op de klok kreeg de wereldkampioene een waza-ari tegen, waarna ze zich niet meer kon herstellen. Einde toernooi.

De Wit wint en verliest

De Wit kwam op zijn beurt twee keer in actie op het olympisch judotoernooi. De nummer zestien van de ranglijst vocht in de eerste ronde tegen Hugo Cumbo uit Vanuatu, die slechts 258ste staat op de wereldranglijst. De 28-jarige Heemskerker nam de even oude Vanuatuaan al na 48 seconden in een houdgreep en liet niet meer los.

Hij mocht het vervolgens opnemen tegen Machmadbekov, de nummer zeven op de wereldranglijst.

ANP Frank de Wit

Dat werd een zware partij, met kansen voor beide judoka's. Halverwege sloeg de Tadzjiek echter toe, waardoor De Wit een waza-ari tegen kreeg.

Machmadbekov ontliep daarna de confrontatie, incasseerde straffen waar nodig en liet De Wit weinig kans om nog punten te scoren. Uiteindelijk was het genoeg voor de Tadzjiek, hij mocht naar de kwartfinales.

7:25 Wat zie je als je judo kijkt? Henk Grol laat het zien in NOS Sportschool