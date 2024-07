Spelen voor olympisch judodebutant Beurskens na drie straffen snel voorbij

Het olympisch debuut van judoka Julie Beurskens duurde korter dan zij had gehoopt. De 20-jarige Nederlandse kreeg bij een gelijke stand haar derde straf (shido), waardoor ze de partij in de klasse tot 57 kilogram vroegtijdig verloor van de Duitse Pauline Starke.

Winnen van de mondiale nummer vijftien Starke zou een verrassing zijn geweest voor de debuterende Beurskens, die de nummer 31 van de wereld is. Aanvankelijk leek het dat Starke wat fysieke klachten had, toen ze twee keer een bloedende vinger moest laten verbinden. Maar niet snel erna kreeg Beurskens haar eerste straf.

Toen ze even later op haar zij werd gerold en een waza-ari achter kwam, werd de situatie nog penibeler. Nadat Beurskens verwoed doorjudode en knap de stand gelijktrok met ook een waza-ari, brachten twee straffen voor schijnaanvallen beslissing in het duel.