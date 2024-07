Judobond onderzoekt Algerijn die plots te zwaar is voor duel met Israëliër

Schande

In Algerije klinkt er juist waardering voor Dris. In de krant al Nahar werd de judoka geprezen dat hij "op slimme wijze zijn Israëlische tegenstander ontliep door niet op gewicht te zijn".

Boycot tijdens vorige Spelen

Toen trok de Algerijn Fethi Nourine zich terug van het olympisch judotoernooi in Tokio. Als hij in de eerste ronde had gewonnen, had hij Butbul getroffen in de tweede ronde. De actie van Nourine leverde hem een schorsing van tien jaar op.