Gedesillusioneerde Van Lieshout: 'Zo zonde, uitgerekend vandaag'

Teleurgesteld droop wereldkampioene Joanne van Lieshout af na haar snelle uitschakeling op de Olympische Spelen. "Nu is het al over. Zo zonde."

Ruim drie minuten lang had de judoka het overwicht in haar partij in de tweede ronde in de klasse tot 63 kilogram. Haar Zuid-Koreaanse tegenstander Kim Ji-su had een straf meer en mocht geen fout meer maken. "Ik was in principe de hele wedstrijd beter", aldus Van Lieshout.

Maar in de laatste halve minuut kreeg Van Lieshout nog een straf en direct daarna een waza-ari tegen. "Het is gewoon heel erg zonde dat je het in de laatste twintig seconden uit je handen laat glippen. Ik geef de wedstrijd nu gewoon weg."

2:08 Wereldkampioene Van Lieshout direct uitgeschakeld bij Spelen

Extra probleem voor de 21-jarige Brabantse was dat ze tijdens de wedstrijd last kreeg van haar hoofd. "Dat begon halverwege de partij en dat is gewoon niet lekker. Op zo'n dag als vandaag moet je 100 procent fit zijn, liefst vind je zelfs nog iets extra's. Dat had ik alleen niet vandaag. Het is heel zonde dat dat precies vandaag voorkomt."

Had Van Lieshout last van de olympische druk? "Het is een ander toernooi, maar ik was eigenlijk gewoon heel ontspannen en had er super veel zin in."

Coach: 'Eén moment van verslapping kan funest zijn'

Haar coach Garmt Zijlstra deelt de teleurstelling van Van Lieshout. "Ik zag 'm niet aankomen, maar je ziet dat één moment van verslapping funest kan zijn."

Pro Shots Joanne van Lieshout

Zijlstra: "We hadden wel een uitdaging vanwege een hele zware loting, maar dat vonden we niet direct een probleem. Ik denk eigenlijk ook dat we het goed hebben aangepakt."

Het plan tegen de nummer zestien van de wereld werd namelijk goed uitgevoerd, zegt Zijlstra. "Je weet dat je tegen iemand staat die tactisch goed is en die strategisch haar zaakjes op orde heeft."

"Ze probeert veel aanvallen te maken zodat jij straffen krijgt. Daar wilden we goed aan meedoen. Ik denk dat ze dat goed gedaan heeft, tot vlak voor de waza-ari."