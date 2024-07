Man die op Trump schoot, keerde zich als tiener tegen Joden en migranten

"Heel recent hebben we een socialmedia-account ontdekt, waarvan we denken dat het in de periode 2019-2020 van de schutter was", zei Abbate. Daarop stonden meer dan 700 berichten. "Een aantal daarvan laten antisemitische en anti-immigratiedenkbeelden zien en lijken bedoeld om tot politiek geweld aan te zetten. Sommige zijn extreem."