ANP Eerder deze maand zochten deze Amsterdammers verkoeling op bij de fontein op het Bellamyplein

NOS Nieuws • vandaag, 15:48 Vooralsnog geen problemen door warmte: rustig bij ANWB en geen hitteplan

In Frankrijk is het hitteprotocol van kracht, maar in Nederland is het Nationaal Hitteplan niet nodig, zegt het RIVM. Ook bij de ANWB Alarmcentrale is het tot nu toe rustig.

"We hebben nog geen meldingen binnengekregen in verband met de hitte in Europa", zegt woordvoerder Stephan Grout. "Geen Nederlanders met pech door de warmte of in nood door oververhitting dus. Wel zijn er veel mensen met kapotte airco's."

De ANWB verwacht dat het aantal meldingen de komende dagen zal toenemen, vooral vanuit Frankrijk. Daar bevinden zich de meeste Nederlandse vakantiegangers met een auto. Vooral in het midden en zuiden van Frankrijk moeten mensen rekening houden met extreme hitte. Het kan op sommige plekken warmer worden dan 40 graden.

In Nederland is het met maximale temperaturen tussen de 27 en 31 graden vandaag warm en, op wat sluierwolken na, zonovergoten. In het binnenland is het zelfs een tropische dag. Op andere plekken in de wereld lopen de temperaturen nog veel verder op, zoals in Marokko. De afgelopen weken werden temperatuurrecords gebroken.

'Augustus nog te gaan'

"Auto's krijgen het zwaar door de hitte in combinatie met files en rijden in de bergen", zegt Grout. Vooralsnog is het dus rustig, maar dat blijft niet zo, verwacht hij. "We hebben heel augustus nog te gaan."

De meldingen van Nederlanders die problemen ondervinden door de hitte op vakantie, komen volgens de ANWB normaal gesproken vooral uit Griekenland en Turkije. "We adviseren mensen om genoeg te blijven drinken en niet op het heetste moment van de dag op pad te gaan."

De temperatuur loopt op in Parijs, maar daar heeft de gaststad van de Olympische Spelen goed over nagedacht:

1:20 Het wordt warm in Parijs, maar daar zijn ze al op voorbereid

Het RIVM, dat in Nederland verantwoordelijk is voor het Nationaal Hitteplan, krijgt tijdens warme periodes vooral vragen van Nederlanders die willen weten of dat plan geactiveerd wordt of niet.

"De vragen gaan veel meer over wanneer er extra zorg geleverd moet worden", legt coördinator Werner Hagens uit. "De doelgroep van het hitteplan bestaat vooral uit mensen met een kwetsbare gezondheid. De adviezen en maatregelen communiceren we via de mensen die ze verzorgen. Het is eigenlijk een oproep aan iedereen om voor elkaar te zorgen, vooral voor kwetsbare groepen zoals ouderen en jonge kinderen."

De vijf basisregels bij warmte Dit noemt het RIVM de vijf belangrijkste maatregelen tijdens hitte: Drink voldoende

Houd jezelf koel, bijvoorbeeld door zware maaltijden te vermijden en wijde kleding te dragen

Houd je huis koel, bijvoorbeeld door zonwering, ventilatoren of airconditioning

Let extra op ouderen en zieken

Houd bij hitte rekening met medicijngebruik in verband met eventuele bijwerkingen

Voorafgaand aan een hete periode laat het RIVM weten vanaf wanneer het Nederlandse Hitteplan ingaat. "Het is nooit een verrassing", zegt Hagens. Van een hittegolf is hier de komende tijd in ieder geval geen sprake.

"Het Nationaal Hitteplan is ooit ingesteld om waarschuwingen te geven bij een langdurige periode van hitte. Mensen slapen dan slecht door de warmte en raken vermoeid. De hitte leidt tot een soort uitputting.Voor wie al een verminderde conditie heeft, is dat een risico."

'Niet opsluiten in koel huis'

Fysioloog Maria Hopman van het Nijmeegse Radboudumc legde eerder al eens uit dat je niet helemaal in de hand hebt of je goed tegen de warmte kunt, maar dat je je lichaam wel kunt trainen. Het lichaam kan zich aan temperatuurverschillen aanpassen, maar moet wel de kans krijgen om aan de warmte te wennen. Daarbij is het volgens Hopman belangrijk om het rustig op te bouwen.

"Sluit je dus niet alleen op in een koel huis of op kantoor", tipte Hopman. "Als je normaal een wandeling maakt, doe dat nu dan ook. Van een kwartier of half uur buiten lopen ga je misschien zweten, maar het zorgt er ook voor dat je lichaam aan de warmte gewend raakt. We zien aan het begin van de zomer vaak ook meer mensen met warmteklachten dan later in het seizoen."