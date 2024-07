NOS/Samira Jadir Hittegolf in Beni Mellal

vandaag, 20:45 Dodelijke hittegolf legt gezondheidscrisis in Marokkaans Béni-Mellal bloot Samira Jadir correspondent Marokko

De Marokkaanse provinciestad Béni-Mellal zucht onder een ongekende hittegolf. De afgelopen dagen steeg het kwik tot wel 48 graden. Vooral ouderen en chronisch zieken bezwijken onder de hitte.

Gisteren meldden de lokale autoriteiten dat er door het warme weer 21 mensen zijn overleden. 17 slachtoffers zouden zijn bezweken op de eerste hulp van het plaatselijke ziekenhuis.

De straten van Béni-Mellal liggen er in de middag verlaten bij. Aan het advies van de Marokkaanse overheid om tussen 10.00 en 20.00 uur binnen te blijven wordt massaal gehoor gegeven door de inwoners. Al hebben de meesten dit advies niet eens nodig, het is letterlijk te warm om ook maar iets te kunnen doen, of het nu binnen of buiten is.

Warmer dan Senegal

De winkels en cafés zijn wel gewoon open, maar veel klanten zijn er niet. De 38-jarige ober Tarik Iddhar is qua hitte wel wat gewend, maar vertelt dat het deze week wel extreem is. "De afgelopen jaren hebben we hier wel vaker abnormaal weer gehad, maar dit is de heetste week die we ooit hebben meegemaakt. Het is zelfs moeilijk om adem te halen," vertelt hij.

De 30-jarige Hafsa vertelt over de fysieke ongemakken die ze ervaart. "Overdag als je aan het werk bent valt het nog wel mee, maar vooral de nachten zijn zwaar. De lucht is zo heet dat je lichaam de warmte niet kwijt kan en je hebt het constant benauwd. Ook ben ik de hele dag moe en heb ik spierpijn. Het lukt niet om je ergens op te kunnen concentreren."

Volgens Tarik is het tijdens de zomer in dit deel van Marokko niet meer uit te houden zonder airconditioning. "Ik schat dat twintig procent van de inwoners van Béni-Mellal een airco in huis heeft net als ik. Mensen die dat niet kunnen betalen moeten het doen met van die goedkope ventilatoren. Maar iedereen heeft wel iets in huis om het een beetje dragelijk te maken tijdens deze hitte."

NOS/Samira Jadir De Senegalese Khadija verkoopt fruitsapjes in Beni-Mellal

Buiten onder een zonnescherm zit de Senegalese Khadija fruitsapjes te verkopen. Ondanks het gebrek aan klanten heeft ze besloten om vandaag toch maar te gaan werken. "Ik woon nu sinds twee maanden in Béni-Mellal. Het is echt bizar om mee te maken, het is hier warmer dan in Senegal," zegt ze.

Angst en speculaties

Hoewel de inwoners in het binnenland van Marokko qua hitte wel wat gewend zijn, is het voor het eerst dat er zoveel slachtoffers vallen. Over het werkelijke aantal en de oorzaken wordt in het stadje flink gespeculeerd. "Er gaan veel geruchten rond, het is hier het gesprek van de dag natuurlijk," vertelt de 41-jarige Mustafa in zijn kledingwinkel. "Zo heb ik gehoord dat er in het ziekenhuis een gebrek is aan zuurstof en airconditioning. Ook heb ik gehoord dat er al 26 mensen zouden zijn overleden."

Mustafa maakt zich ook zorgen om zijn 68-jarige vader. "Ik ben bang dat hij dit weer niet langer aankan. Hij heeft geen airco in huis, dus 's avonds slaapt met de rest van het gezin op het dak," vertelt de verkoper.

Kritiek

De Marokkaanse overheid is tot nu toe zeer terughoudend met het geven van informatie over de situatie in het ziekenhuis van Béni-Mellal. De lokale autoriteiten hebben gisteren laten weten dat er een onderzoek is gestart en het ministerie van Volksgezondheid heeft toegezegd dat er meer medisch personeel en apparatuur naar de regio wordt gestuurd.

Volgens Milouda (44 jaar) en Hannaa (31 jaar) is van dit laatste nog maar weinig te merken. Ze komen uit het nabijgelegen dorp Ksar Tedla en ze zijn met 80-jarige Fatima meegereisd naar Béni-Mellal om de zoon van de hoogbejaarde vrouw op te zoeken in het ziekenhuis.

"Haar zoon is overgebracht naar dit ziekenhuis omdat er in het ziekenhuis in Ksar Tedla alleen maar personeel was op de eerste hulp, verder was er niemand. Hier ligt hij op de afdeling voor diabetespatiënten op de vijfde verdieping, zonder airco. Het is daar bloedheet en hij krijgt geen goede zorg," vertelt Milouda.

De inwoners van Béni-Mellal zijn opvallend open in hun kritiek op de slechte staat van de gezondheidszorg in hun stad. Mohsin Hair (25 jaar) windt er geen doekjes om. "Aan de andere kant van de stad wordt een festival georganiseerd ter ere van de Troondag, maar er is geen geld voor airconditioning in het ziekenhuis?"