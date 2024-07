Doden in binnenland Marokko door hitte

In het binnenland van Marokko zijn de afgelopen 24 uur ruim twintig mensen overleden door de hitte. Dat heeft het ministerie van Volksgezondheid van de regio Béni Mellal-Khénifra bekendgemaakt. Marokkaanse media melden dat het vooral gaat om ouderen en chronisch zieken die door de hoge temperaturen zijn bezweken.

Het regionale ministerie baseert zich op de sterfgevallen die zijn geregistreerd in het ziekenhuis in de stad Béni-Mellal, ruim 200 kilometer ten zuidoosten van Casablanca. Zeventien mensen overleden in dat ziekenhuis, vier anderen daarbuiten, meldt de nieuwssite Le360.