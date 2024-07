ANP Kinderen spelen in een fontein in Tilburg

NOS Nieuws • vandaag, 11:22 Unicef waarschuwt voor gevolgen van oververhitting bij kinderen

In 2021 zijn in Europa en Centraal Azië 377 kinderen overleden aan de gevolgen van oververhitting. Dat meldt Unicef, de VN-organisatie die zich inzet voor het welzijn van kinderen en er onderzoek naar liet uitvoeren.

"Door de klimaatverandering krijgen we steeds meer te maken met hittegolven en voor jonge kinderen kan dat gevaarlijk zijn", zegt Unicef-woordvoerder Sabine de Jong in het NOS Radio 1 Journaal. Volgens het onderzoek was de helft van de overleden kinderen door oververhitting jonger dan een jaar oud.

Omdat het lichaam van een kind in de eerste week na de geboorte nog niet volgroeid is, kan het de temperatuur niet goed regelen. Pasgeboren baby's zweten weinig en kunnen hun warmte niet kwijt, vertelt De Jong. Het risico op oververhitting is daarom groot.

Dat is ook te zien bij kinderen die nog in de baarmoeder zitten. "Wanneer zwangere vrouwen te maken hebben gehad met hitte, lopen ze meer kans om opgenomen te worden in het ziekenhuis, is er een hoger risico op vroeggeboorte, zwangerschapsvergiftiging of een doodgeboren kind", zegt De Jong.

Beter voorbereiden

"Het is belangrijk dat er maatregelen genomen worden zodat kinderen minder geraakt kunnen worden door hitte. We vinden het belangrijk dat gebouwen zoals scholen hittebestendiger worden gemaakt, maar ook dat er meer bomen op schoolpleinen worden geplaatst en er schaduwplekken gecreëerd worden. Kinderen zijn vaker buiten en krijgen dus meer te maken met hitte. Vooral kinderen in stedelijke gebieden lopen meer risico, omdat stenen warmte vasthouden", zegt de Unicef-woordvoerder.

Ook is het volgens Unicef belangrijk dat mensen en zorgverleners goed voorbereid zijn. De Jong benadrukt dat zorgverleners er alert op moeten zijn dat kinderen hitte op een andere manier kwijtraken dan volwassenen. Als een kind oververhit raakt, is het belangrijk snel voor verkoeling te zorgen door bijvoorbeeld de kleren uit te trekken of een koele plek te zoeken.

Voor het onderzoek zijn de recentste gegevens gebruikt van tientallen landen in Europa en Centraal Azië. Nederland is niet meegenomen in dit onderzoek. In Nederland overlijden weinig kinderen aan oververhitting. Als het voorkomt, is het bijvoorbeeld doordat een kind is achtergelaten in een auto.