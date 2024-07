Temperatuurrecords in de VS door 'gevaarlijke hitte'

In Ukiah, ten noorden van San Francisco, werd een recordtemperatuur bereikt van 47 graden Celsius. Nog warmer is het in Death Valley in Californië, een van de heetste plekken op aarde. In 1913 werd daar een temperatuur gemeten van 56,7 graden. Dat is nog altijd een wereldrecord, al wordt door sommigen getwijfeld aan de juistheid van de meting. Vandaag wordt het naar verwachting zo'n 54 graden in Death Valley.