AFP

NOS Nieuws • vandaag, 14:02 'Vroege hitte op Griekse eilanden bracht toeristen in moeilijkheden'

Op de Griekse eilanden zijn de laatste weken vijf toeristen om het leven gekomen. Drie mensen worden nog vermist. In alle gevallen vermoeden de Griekse hulpdiensten dat de hitte hen parten heeft gespeeld. De regio heeft te maken met een bijzonder vroege hittegolf.

Zaterdag werd in een ravijn op het eiland Samos het lichaam gevonden van een Nederlandse toerist, die alleen was gaan wandelen. Eerder overleden een andere Nederlander en een Française op Kreta en ook kwam de Britse tv-persoonlijkheid Michael Mosley om het leven bij een wandeling op het eiland Symi. Op het eilandje Mathraki werd het lichaam van een Amerikaan gevonden.

Niet in alle gevallen is de doodsoorzaak al bekend. Het ziet ernaar uit dat de meesten van hen er alleen op uit getrokken zijn in de hitte, en daarbij vielen of verdwaalden. Ook van een Amerikaan en twee Franse vrouwen die nog vermist worden, is bekend dat ze vorige week zijn gaan wandelen. Een van de slachtoffers werd voor het laatste gezien met maar één flesje water op zak.

Hulpdiensten maken zich zorgen over toeristen die zich niet altijd goed voorbereiden op de extreme temperaturen. "Gisteren zagen we twee mensen wandelen in 41 graden, zonder hoofddeksel", zei de leider van een van de reddingsoperaties tegen lokale media. "Dat gaat tegen elke logica in."

Vroegste hittegolf ooit

Op verschillende Griekse eilanden kwam de temperatuur de afgelopen dagen boven 43, of zelfs 44 graden uit, en de hittegolf houdt al ruim een week aan. Een meteoroloog van het nationale weerinstituut van Griekenland spreekt van de vroegste hittegolf ooit. "In deze eeuw hebben we nog nooit een hittegolf gehad vóór 15 juni." Experts vrezen voor de zomer, die feitelijk nog moet beginnen.

Mei en juni zijn onder toeristen populaire maanden om Griekenland te bezoeken, omdat de temperaturen normaalgesproken nog aangenaam zijn. Maar dit jaar is het uitzonderlijk vroeg heet. Begin juni was het soms wel tien graden warmer dan normaal. In Athene werden grote attracties daarom gesloten op de heetste uren van de dag en ook scholen en kinderopvangcentra gingen dicht. Mensen werd aangeraden om tussen 11.00 en 15.00 uur binnen te blijven en zich niet lichamelijk in te spannen. Inmiddels zijn de temperaturen iets gezakt.

Het zoeken naar de drie vermisten op de eilanden gaat ondertussen door. Het terrein is ruig en mobiel bereik is schaars. Een van de vermisten wist een foto naar haar hotel te sturen, maar haar locatie is nog niet achterhaald.