AFP Een brandweerman blust een bosbrand op Cyprus

NOS Nieuws • vandaag, 19:02 Hitte in Zuid- en Centraal-Europa: scholen gesloten en risico op bosbranden

Het is uitzonderlijk heet voor de tijd van het jaar in Griekenland, Cyprus en Turkije. Autoriteiten waarschuwen mensen verkoeling te zoeken en het werk neer te leggen op de heetste uren van de dag.

In het zuiden van Griekenland zijn meerdere scholen gesloten vanwege aanhoudende hitte. Ook de Akropolis in Athene moest rond het middaguur enkele uren sluiten vanwege de hitte. Gemiddeld ligt de temperatuur in Griekenland in juni rond de 30 graden, maar momenteel gaan de temperaturen richting de 40 graden.

In hoofdstad Athene maakte de gemeente bekend dat er gedurende enkele uren geen afval werd opgehaald. Ook zijn er op zeven locaties in de stad ruimtes met airconditioning geopend waar mensen verkoeling kunnen zoeken.

In Athene zorgt niet alleen de hitte voor problemen. Door een brand in een fabriek in het noorden van de stad ontstonden zwarte rookwolken. Inwoners werden opgeroepen binnen te blijven. De verwachting is dat de temperaturen in Griekenland vrijdag weer zullen gaan dalen. De Griekse autoriteiten waarschuwen om extra alert te zijn op bosbranden.

Bosbranden Cyprus

Ook op Cyprus brak gisteren een grote brand uit. Vijf dorpen werden geëvacueerd. Verschillende huizen werden verwoest door het vuur. De scholen zullen ook morgen in het land gesloten blijven vanwege de hitte. De verwachting is dat de temperatuur morgen tot 43 graden zal stijgen. Dat is veel hoger dan de normale gemiddelde temperatuur deze maand, die rond de 30 graden schommelt.

Turkije kampt eveneens met hogere temperaturen dan normaal. Die zullen daar de komende dagen nog verder stijgen en de hele week aanhouden, melden Turkse media. Ook voor de rest van de zomer worden er warme weken verwacht. "Juli en augustus zullen nog heter zijn", zei een meteoroloog in de Turkse krant Hürriyet. "De kans is groot dat we records gaan breken."