NOS Ooggetuige / Nel van Es Badgasten vandaag op het strand van Den Helder

NOS Nieuws • vandaag, 17:15 Eerste tropische dag van het jaar is een feit (en net iets eerder dan normaal)

Aan het eind van de middag steeg de temperatuur in De Bilt naar 30 graden en dat betekent dat het vandaag de eerste tropische dag van het jaar is.

Eerder vandaag werd het lokaal ook al tropisch warm: in Eindhoven werd om 15.00 uur een temperatuur van 30,2 graden gemeten, schrijft Omroep Brabant. Volgens Weeronline was de temperatuur om 16.00 uur 31 graden, een graad boven de grens van 30 om de dag te kronen tot lokaal tropisch.

Ook in Zeeland werden al hoge temperaturen gemeten: bij het weerstation in Westdorpe werd een temperatuur van 30 graden gemeten. "Het is geen bijzonder record, maar het is wel bijzonder dat dit nu de eerste dag is", zegt weerman John Havinga tegen Omroep Zeeland.

NOS Ooggetuige / Roos Oude Kempers In de Waal bij Nijmegen wordt verkoeling gezocht

NOS Ooggetuige / Hans van Loenen Mooi weer om te zeilen op de Gieseplas

NOS Ooggetuige / Paul Hermans Ook bij de Kralingse Plas wordt verkoeling gezocht

NOS Ooggetuige / Nellie Bartels In Nieuwe Wetering was het zo goed als windstil

De hitte leidde vandaag wel tot wat hinder in de provincie: de Westerschelde Ferry had problemen omdat de boten te heet werden. En bij de draaibrug in Oost-Souburg veroorzaakten zwemmers vandaag voor oponthoud.

Eerder dan gemiddeld

De eerste tropische dag valt dit jaar iets eerder dan gemiddeld; normaal gebeurt dit op 29 juni. Vorig jaar werd op 11 juni al 30 graden gemeten in De Bilt. De eerste lokale tropische dag is gemiddeld op 8 juni en was dit jaar dus een stukje later. Vorig jaar was het Limburgse Arcen als eerst met een temperatuur van 30 graden, op 9 juni.

Gemiddeld komt het in De Bilt tot vijf tropische dagen per jaar. In 2022 gebeurde dat vaker: toen werd op 9 dagen een temperatuur hoger dan 30 graden gemeten. Het jaar met de meeste officiële tropische dagen was in 1976: toen werden er veertien genoteerd. Volgens Weeronline wordt het morgen mogelijk nog een keer tropisch warm; daarna zakt de temperatuur weer naar zo'n 22 graden.