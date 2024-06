Zomerse dagen in aantocht, temperaturen tot 29 graden

Roosmarijn Knol:

"De laatste jaren hebben we in juni vaak mooi weer gehad, maar dat is in 2024 niet bepaald het geval. Ik denk dat we een beetje gewend zijn geraakt aan mooi weer in de junimaand. Het vaak koele en regenachtige weer van de afgelopen weken voelt dan als een grote tegenvaller.

Omdat het voorjaar al erg nat is verlopen, zorgt een dag met aanhoudende regenval of stevige hoosbuien al snel voor overlast. Die overlast is geregeld in het nieuws gekomen: denk aan beelden van ondergelopen straten, hoogwater in fietstunneltjes en drassige weilanden die onbegaanbaar zijn geworden."