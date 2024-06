ANP Mensen in Den Haag trotseren regen en windstoten vandaag

NOS Nieuws • vandaag, 20:20 Juni is vooralsnog nat en koud, maar uitzonderlijk is dat niet

Op 1 juni is de meteorologische zomer begonnen, maar van echt zomerweer is nog geen sprake. Het regent, het is maar een graad of 15 en het ziet er niet naar uit dat er snel verbetering in komt. Toch is het natte weer weer voor deze tijd van het jaar niet uitzonderlijk.

Vandaag was er naast bewolking en regen ook harde wind: met name in de provincie Zeeland, waar de windstoten rond 95 kilometer per uur uitkwamen. Het KNMI had vanwege de windstoten voor de provincies Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Holland en Noord-Brabant code geel afgegeven. Die waarschuwing is inmiddels weer ingetrokken.

NOS-weervrouw Willemijn Hoebert: "Het was kleddernat in vooral het noordwesten van Nederland vandaag. Wat opvalt, is dat ditmaal de provincie Limburg qua neerslaghoeveelheden enigszins buiten schot bleef. Overigens is het vandaag een erg natte junidag, maar zeker niet de natste dag die we in juni gemeten hebben. Vorig jaar viel er op 22 juni ook heel veel regen, met in de Achterhoek en Twente zelfs tussen 40 en 65 mm. Verschil was wel dat we toen al een heel aantal zomerse en zelfs tropische dagen achter de rug hadden."

En de rest van de week dan? Morgen wordt het niet veel warmer en zijn er verspreid over het land weer buien. Wel neemt de wind af. Woensdag wordt het weliswaar wat droger, maar het blijft koud voor de tijd van het jaar, met maximaal 16 graden.

Vorig jaar 30 graden

Donderdag blijft het ook grotendeels droog, maar wel fris. De verwachtte maximumtemperatuur: 16 graden. Vrijdag gaat de temperatuur iets omhoog, maar ook dan is het wisselvallig.

Het staat in een schril contrast met vorig jaar. Toen was het op 10 juni zeer warm, met maximumtemperaturen van rond de 30 graden. De hoogste gemeten temperatuur in juni 2023 was 32,3 graden, op 11 juni gemeten in Hoek van Holland en Gilze-Rijen.

Daarna werd het wat minder warm, maar het werd vrijwel iedere dag nog wel minimaal 25 graden en in het zuidoosten en zuiden werd het nog regelmatig warmer dan 30 graden.

Ook niet de koudste 10 juni

Het was vandaag overigens niet de koudste 10 juni ooit gemeten. Het werd 15,4 graden in De Bilt, waarmee het record van 13,7 graden uit 1955 niet is verbroken. Wel is het daarmee ongeveer 5 graden kouder dan gemiddeld: de gemiddelde maximumtemperatuur ligt rond deze tijd van het jaar rond de 20 graden.

Willemijn Hoebert: "Ook in de landen om ons heen verloopt de junimaand tot nu toe fris, en vooral ook erg nat. Droger en zonniger weer vinden we terug in bijvoorbeeld Turkije en Griekenland, maar erg aangenaam is het daar niet, want in Athene bijvoorbeeld staat er een waarschuwing uit voor hitte, het is er overdag 35 graden. Voorlopig ziet het er ook niet naar uit dat de zuidelijke warmte ons weet te bereiken. Met een wind uit richtingen tussen zuidwest en noordwest blijft het, zoals het er nu naar uitziet, voorlopig nog echt aan de frisse kant en soms wat nat. Het is dus niet meer 'Pluk de dag!', maar 'Pak je moment!', want er zitten, ondanks al dit grijze weer, ook zonnige en droge momenten tussen."