De weerparadox: natste plek van Nederland droogt uit door toename stortbuien

Zomerneerslag steeds extremer

Door klimaatverandering worden de Nederlandse zomers grilliger. Periodes zonder regen zullen in de toekomst langer aanhouden en door de hogere temperaturen drogen bodem en planten bovendien sneller uit. Maar áls het regent, valt er vaak meer regen in een korte tijd. Die toename van stortbuien blijkt uit metingen van het KNMI: zomerse dagen met meer dan 25 millimeter zijn in de afgelopen tientallen jaren verdubbeld, en dat geldt ook voor dagen met meer dan 35 millimeter neerslag.

Dat zijn voor Nederland zeer extreme hoeveelheden: een vaste plek in Nederland krijgt nu gemiddeld eens in de twee jaar te maken met 35 millimeter zomerneerslag. Een extreme stortbui van zo'n 60 millimeter in één uur treedt inmiddels een keer per jaar ergens in Nederland op. Dat gebeurde dit jaar al in de Friese plaats Buitenpost, waar in mei door een wolkbreuk binnen een uur mogelijk meer dan 100 millimeter neerslag viel. In juli 2021 viel in delen van Zuid-Limburg in drie dagen tijd bijna 200 millimeter regen, met een half miljard euro schade tot gevolg.