ANP Een vrouw trotseert de regen

NOS Nieuws • vandaag, 19:24 Lente was warmste ooit, maar ook erg nat: 'Wanneer het regende, regende het harder'

Nu de kalender omgeslagen is naar juni betekent het ook dat de meteorologische lente voorbij is. Uit cijfers van het KNMI blijkt dat het de warmste lente ooit is geweest sinds men begon met de metingen. Met een gemiddelde temperatuur van 11,8 graden was deze lente bijna 2 graden warmer dan gemiddeld over de afgelopen 30 jaar.

Dat het een warme lente was, betekent niet dat het ook zonnig was. Het KNMI spreekt van de op één na natste lente sinds het begin van de metingen. Maart was daarin nog droger dan gemiddeld, juist april en mei waren extreem nat. Mei was zelfs de natste meimaand ooit gemeten. Gemiddeld viel er vorige maand 127 millimeter regen, waar er normaal 55 millimeter valt.

NOS-weerman Peter Kuipers Munneke ziet dat het vooral 's nachts warmer was dan normaal. "En dat komt door de vele bewolking", legt hij uit. "Bewolking tempert de temperatuur overdag, maar 's nachts werkt het als een deken. Het zorgt ervoor dat het 's nachts niet veel afkoelde."

Amper nachtvorst

Kuipers Munneke zette regelmatig hoge nachttemperaturen op zijn weerkaart. "In maart hadden we zelfs geen enkele nacht met vorst. Sowieso hadden we deze lente maar één nachtje vorst, op 23 april, terwijl dat normaal gesproken veertien keer in een lente gebeurt. De temperatuur lag 's nacht 2,4 graden hoger dan gemiddeld en overdag 1,4 graden hoger."

Niet voor iedereen was het gevoelsmatig de warmste lente ooit. "Opvallend", noemt de NOS-weerman dat. "Het heeft mogelijk ook met gewenning te maken. De lente wordt steeds warmer en de laatste jaren hadden we een heel mooi voorjaar. Daardoor raak je snel ingesteld op juniweer in mei."

Nat, natter, natst

Deze lente was het dus vooral nat. Ook daar heeft Kuipers Munneke een verklaring voor. "In warme lucht zit meer waterdamp. In een warme wolk kan dus meer water dan in een koude wolk." Ook wijst hij erop dat de Atlantische Oceaan warmer is dan normaal.

"Die is echt absurd warm", zegt de meteoroloog. "En die is al het hele jaar warm. Hoe dat komt weten we nog niet. Maar omdat de Atlantische Oceaan zo warm is, is de lucht die uit het westen en zuidwesten komt ook erg vochtig. En deze lente kwam de wind vaak uit het zuidwesten, waardoor er dus veel vochtige lucht aangevoerd werd."

Wanneer Kuipers Munneke de cijfers erbij pakt, ziet hij dat het deze lente 88 procent meer heeft geregend dan gemiddeld, maar ook bijna de helft langer. "Er viel bijna twee keer zo veel regen in anderhalf keer zo veel tijd. Dat wil zeggen dat wanneer het regende, het ook harder regende dan normaal. Uit elke bui viel gemiddeld 30 procent meer regen."

Wel een mooie zomer?

Kuipers Munneke kan nog geen conclusies trekken over wat deze natte lente betekent voor de vandaag gestarte zomer. "Maar als de wind uit het zuidwesten blijft komen, met de warme Atlantische Oceaan, dan is de lucht vochtig en zijn de buien waarschijnlijk zwaarder."

De komende dagen wordt het in ieder geval wat droger, maar wel wat koeler. "Dat is dan weer een trendbreuk", zegt de weerman. "Morgen wordt het zonnig, net als woensdag en donderdag. De temperaturen zijn wat aan de lage kant met 16 tot 19 graden, waar 20 graden normaal is."