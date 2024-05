Natte voorjaar ideaal voor naaktslak

De laatste weken lijken ze overal op te duiken: naaktslakken. De aanhoudende vochtigheid is volgens experts de hoofdoorzaak van de toename.

Bodemecoloog Hanneke Hietink ziet het grote aantal naaktslakken ook. "Dit jaar zijn het er echt heel veel", beaamt ze. "Het is constant vochtig door de vele regen en geen vorst, dat is de ideale omstandigheid voor de slak."

Ook slakkenexpert Hannco Bakker van Naturalis noemt de aanhoudende regen de hoofdoorzaak. "Maar ook het seizoen speelt een rol, dit is de ideale tijd van het jaar zo tussen de lente en de zomer in", legt hij uit. "De eitjes zijn gelegd in de lente en komen nu uit. Daardoor kruipen nu ook veel kleintjes rond."