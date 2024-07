NOS Voetbal • vandaag, 06:54 Olympisch voetbaltoernooi begint vandaag: dit zijn de spelers om op te letten

De Olympische Spelen worden vandaag afgetrapt met het voetbaltoernooi. Om 15.00 uur begint het toernooi van de mannen met de wedstrijden Argentinië-Marokko en Oezbekistan-Spanje. Morgen is het de beurt aan de vrouwen.

De mannenteams bestaan uit spelers tot 23 jaar, met maximaal drie dispensatiespelers die ouder zijn. Bij de vrouwen wordt er wel gespeeld met de reguliere nationale teams. Nederland heeft zich voor beide toernooien niet geplaatst, maar er zijn nog genoeg spelers die het toernooi kleur kunnen geven.

Op welke spelers moet je letten?

Argentijnse wereldkampioenen

Voor de Argentijnse voetbalfans zijn het goede tijden. Het mannenteam werd wereldkampioen in 2022 en won afgelopen maand de Copa América. Dat smaakt naar meer moet de voetbalbond hebben gedacht, want ook voor de Olympische Spelen is een topteam afgevaardigd.

ANP Julián Álvarez

De grootste naam in de selectie is waarschijnlijk Julián Álvarez, de spits van Manchester City die in 2022 wereldkampioen werd en tijdens de Copa América-finale op 14 juli nog in de basis stond. Hij speelde al 36 interlands voor het eerste Argentijnse elftal en gaat mee naar Parijs als dispensatiespeler.

Dat geldt ook voor Ajax-doelman Gerónimo Rulli en verdediger Nicolás Otamendi. Ook zij zijn wereldkampioenen van 2022 en gaan mee als 'oudjes' met het Argentijnse olympische elftal, dat wordt getraind door voormalig Barcelona-speler Javier Mascherano.

Getty Ajax-doelman Gerónimo Rulli

Is Argentinië daarmee topfavoriet voor de eindzege op het voetbaltoernooi bij de mannen? Dat valt te bezien. Ook de Fransen sturen een indrukwekkend team, onder leiding van niemand minder dan Thierry Henry.

Blikvangers in de Franse selectie zijn spits Alexandre Lacazette en buitenspeler Michael Olise. Vooral laatstgenoemde maakte veel indruk in de oefenduels van de Franse olympische ploeg en scoorde bijna ieder duel.

Toch twee Nederlanders in actie Hoewel de Nederlandse teams zich niet hebben geplaatst voor het olympisch voetbaltoernooi, zijn daar toch twee Nederlanders te zien. Rob Dieperink is aanwezig als VAR en komt woensdag meteen in actie. Hij is de assistent-videoscheidsrechter bij Guinee - Nieuw-Zeeland, dat om 17.00 uur begint. Ook Franca Overtoom is afgevaardigd voor het scheidsrechterskorps in Parijs. Zij gaat mee als assistent-scheidsrechter en heeft nog geen wedstrijd toegewezen gekregen.

Scouts hoeven komende de weken geen aandacht meer te besteden aan Olise, want hij heeft al een nieuwe club gevonden. Na de Spelen gaat hij aan de slag bij Bayern München, dat liefst 55 miljoen euro voor hem over had.

Voor de eredivisievolger zijn er overigens ook genoeg bekende gezichten in het mannentoernooi. Bij de Verenigde Staten doen FC Utrecht-spelers Taylor Booth en Paxten Aaronson mee, bij Japan is Spartaan Shunsuke Mito mee en Volendammer Francisco Reyes Marizan is opgeroepen voor de Dominicaanse Republiek.

Spaanse wereldkampioenen

Bij het vrouwentoernooi is er wel een duidelijke favoriet: Spanje. Het land is de regerend wereldkampioen en domineert ook het clubvoetbal via FC Barcelona, dat drie van de laatste vier Champions Leagues won. In het Spaanse olympische elftal zijn enkele van de beste speelsters ter wereld verzameld.

Zo gaat Aitana Bonmatí mee, die in 2023 werd verkozen tot beste voetbalster ter wereld. Net als Alexia Putellas, die deze eer in 2022 en 2021 ten deel viel. Verder is het dringen geblazen voor een basisplaats tussen andere toppers als Salma Paralluelo, Ona Batlle en Jenni Hermoso.

ANP Alexia Putellas, Olga Carmona en Aitana Bonmatí

Toch zal Spanje de titel niet cadeau krijgen. Bijvoorbeeld omdat de 38-jarige Marta met Brazilië haar laatste olympische toernooi gaat spelen. Ze geldt als één van de beste voetbalsters ooit, maakte 118 goals voor de Braziliaanse ploeg, maar werd nog nooit olympisch kampioen.

Bovendien maakte Marta al dertien goals op olympische voetbaltoernooien en dat is bijna een record. Alleen landgenote Cristiane maakte er meer (14), maar die is dit jaar niet geselecteerd. Grijpt Marta dit jaar het goud én het record?

Of wordt dit het jaar van Frankrijk? De Fransen hebben het thuisvoordeel en beschikken over wereldtoppers als Marie-Antoinette Katoto, Grace Geyoro en Eugenie Le Sommer. En over misschien wel de beste verdediger ter wereld: Wendie Renard.

De 34-jarige Renard won op clubniveau alles wat er te winnen valt met Olympique Lyonnais, maar het wilde met de nationale ploeg nog nooit lukken. Ze is 160-voudig international en gaat in Parijs voor misschien wel haar laatste kans op zilverwerk met de nationale ploeg.

Getty Wendie Renard, aanvoerder van Frankrijk

Verder zullen de Noord-Amerikaanse grootmachten in het vrouwenvoetbal weer meedoen om het goud: de Verenigde Staten - onder leiding van succescoach Emma Hayes - en titelverdediger Canada.

Bij de Amerikanen ontbreken Megan Rapinoe (met voetbalpensioen) en Alex Morgan (niet geselecteerd), blikvangers van vorige olympische toernooien. Na de succesvolle generatie die in 2015 en 2019 wereldkampioen werd is het aan een nieuwe lichting om voor het eerst sinds 2012 weer voor goud op de Spelen te zorgen.

Lindsey Horan is met de nodige ervaring (150 interlands) uitgegroeid tot de nieuwe motor van het team en zal willen uitblinken: zij scoorde van de huidige selectie het vaakst voor de VS en heeft rugnummer 10 gekregen.

Wel Rodman, geen Yohannes

Trinity Rodman, dochter van basketballegende Dennis Rodman, schitterde al op het WK en zal in Frankrijk een van de jongelingen zijn die rijp is voor een hoofdrol. Dat geldt niet voor Lily Yohannes, die vorige maand debuteerde voor de VS. De 17-jarige Ajacied is niet opgeroepen, waardoor de deur naar het Nederlands elftal nog altijd niet dicht is.

Ook bij de Canadezen, die in Tokio goud pakten, ontbreken enkele grote namen uit het verleden. Christine Sinclair (331 interlands, 190 goals) is gestopt, maar er zijn nog genoeg speelsters uit topcompetities over. Let voorin vooral op spits Jordyn Huitema en topscorer Adriana Leon.