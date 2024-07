Reuters Argentinië wint de Copa América 2024

NOS Voetbal • vandaag, 07:27 Argentinië verslaat Colombia na chaotisch begin van verlate Copa América-finale

De Argentijnse voetballers hebben voor de tweede keer op rij de Copa América gewonnen. Pas in de 112de minuut, diep in de verlenging van de finale, viel het beslissende doelpunt waarmee Argentinië tegenstander Colombia versloeg.

Het gebeurde allemaal veel later dan de bedoeling was, want door chaos vooraf rondom het stadion in Miami trapten Argentinië en Colombia één uur en 20 minuten later af dan gepland.

Colombiaanse fans probeerden zonder kaartje het Hard Rock-stadion binnen te komen en braken op sommige plekken door de hekken. Op sociale media zijn beelden te zien van fans die door ventilatieschachten het stadion proberen binnen te dringen.

Op het moment dat de aftrap gepland was, stonden nog 30 duizend fans met kaartje buiten het stadion. De politie van Miami kwam ter plaatse om de orde te herstellen. Volgens verschillende media zouden er meerdere gewonden zijn gevallen.

Na al het tumult moest er nog gevoetbald worden. Het bleef lang 0-0, de volle negentig minuten zelfs, waarin Colombia zeker voor rust meer aanspraak maakte op een doelpunt. Maar de enige goal viel pas in de verlenging.

Niet aanvoerder Lionel Messi maar invaller Lautaro Martinez maakte de winnende. Messi was na ruim een uur spelen gewisseld vanwege een blessure. Huilend had de 37-jarige sterspeler het veld verlaten. Nadat Martinez de diepte in was gestuurd door Giovanni Lo Celso en raak had geschoten, rende hij naar de bank. Voor een knuffel aan Messi.

Reuters Messi op de bank met een geblesseerde enkel

Het is de zestiende keer dat de Argentijnen het prestigieuze Zuid-Amerikaanse voetbaltoernooi hebben gewonnen, één keer vaker dan Uruguay. Argentinië pakte ook de derde toernooizege op rij, nadat zij al in 2021 de Copa América en in 2022 het WK hadden gewonnen.

Argentinië prolongeerde de Copa América-titel op het toenooi in de Verenigde Staten, dat een zeer stroeve generale repetitie voor het WK 2026 heeft gehad. Spelers en trainers klaagden over 'rampzalige' velden. En na de halve finale tussen Uruguay en Colombia raakten spelers van Uruguay slaags met Colombiaanse supporters op de tribune.

Een verre van vlekkeloze aanloop was het voor de organisatie van het land dat over twee zomers samen met Mexico en Canada het wereldkampioenschap voetbal organiseert.