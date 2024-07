'Rampzalig' gras, geweld en Shakira: veel kritiek op Copa América in VS, generale voor WK

Voetballers en bondscoaches zijn zwaar ontevreden over de omstandigheden tijdens de Copa América, dat plaatsvindt in de Verenigde Staten en wordt gezien als generale repetitie voor het WK. Over twee jaar organiseren de VS, Mexico en Canada het mondiale eindtoernooi.

Komende nacht spelen de Argentijnen de finale tegen Colombia in het Hard Rock Stadium in Miami.

Net als tien (van de veertien) andere speellocaties is het stadion in Miami normaliter de thuishaven van een American Footballteam. In veel van die stadions ligt kunstgras. Voor de Copa América zijn die vervangen of is er natuurgras overheen gelegd, maar zonder goede ondergrond liggen de grasmatten los.