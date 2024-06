Oranje-doelwit Yohannes scoort bij debuut voor de Verenigde Staten

De middenvelder met Eritrese roots was tien minuten daarvoor in het veld gekomen als vervanger van PSG-speelster Korbin Albert. Bij een lage voorzet van Trinity Rodman stapte Yohannes uit en schoof ze de bal achter de Koreaanse keeper.

Bekijk in het X-bericht hieronder het doelpunt van Yohannes in de wedstrijd tegen Zuid-Korea.

"Een droom komt uit", zei Yohannes na afloop. "Ik heb dit scenario meerdere keren in mijn hoofd afgespeeld vooraf. Het was mooi om te zien hoe iedereen op mij afkwam na het doelpunt, dat maakte het nog specialer."

Nederlands elftal

Yohannes is geboren en opgegroeid in Springfield, in de Amerikaanse staat Virginia. Sinds 2017 woont ze in Nederland.