Wekdienst 24/7: Werkbezoek Schoof aan Doetinchem • Netanyahu spreekt Congres VS toe

In Limburg eerst nog wat bewolking en regen, maar verder droog en in de loop van de ochtend breekt overal de zon door. Het wordt bij een matige noordwestenwind 20 tot 23 graden.

Wat kun je vandaag verwachten?

Dit is er vannacht gebeurd

De Amerikaanse geheime dienst heeft presidentskandidaat Trump "aangemoedigd" om geen grote campagne-evenementen meer in de buitenlucht te houden. Dat zeggen drie bronnen tegen de Washington Post, waarvan er een dicht bij Trump staat. Agenten van de Secret Service zouden, in de nasleep van de moordaanslag op Trump, hun zorgen over een buitenbijeenkomst hebben gedeeld met de campagnetop.