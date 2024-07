AFP Primoz Roglic komt geblesseerd binnen

NOS Wielrennen • gisteren, 23:53 Roglic brak ruggenwervel in Tour de France: 'Neem tijd om te herstellen'

Primoz Roglic blijkt in de Tour de France een ruggenwervelfractuur in zijn onderrug te hebben opgelopen, zo maakte de Sloveen van Red Bull-Bora-hansgrohe bekend via Instagram. Wat dit betekent voor deelname aan de Vuelta a España, die op 17 augustus start, is nog onduidelijk.

De 34-jarige Roglic is met drie eindzeges nog één zege verwijderd van recordhouder Roberto Heras, die in 2000, 2003, 2004 en 2005 de Vuelta won.

"Afgelopen week ben ik begonnen met de revalidatie in het Athlete Performance Center, waar ze de beste zorg verlenen", zei Roglic. "Ik stap nu langzaam weer op de fiets, neem de tijd om te herstellen en zie wel waar dit ons brengt."

3:58 Samenvatting etappe 12: Girmay imponeert opnieuw, Roglic verliest tijd door val

Roglic was betrokken bij een valpartij in de twaalfde etappe van de Tour en kwam op achterstand binnen in Villeneuve-sur-Lot. Hij ging een dag later niet meer van start in de dertiende etappe.

Roglic kwam in de slotfase van de rit ten val, nadat Astana-renner Aleksej Loetsenko in het peloton onderuit was gegaan op een verkeersobstakel. De Sloveen kwam op meer dan twee minuten achterstand binnen, omringd door ploeggenoten.

AFP Tour de France 2022: Primoz Roglic is gevallen in de rit naar Arenberg

In de Ronde van Frankrijk van 2022 moest Roglic, toen nog rijdend voor Jumbo-Visma, opgeven na een val in de etappe naar Arenberg. Ook toen brak hij een ruggenwervel. In de Tour van een jaar daarvoor kwam hij in de derde etappe ten val en ging hij niet meer van start in de negende etappe.