EPA Roglic tijdens de Tour de France

vandaag, 22:59 Roglic niet naar Spelen, Pogacar boos vanwege ontbreken vriendin in Sloveense selectie

Primoz Roglic neemt geen deel aan de Olympische Spelen in Parijs. De regerend kampioen op de tijdrit zit niet in de wielerselectie van de Sloveense ploeg.

De 34-jarige Roglic had eerder aangekondigd dat hij in Parijs wil meedoen aan de wegwedstrijd, maar de Sloveense bond koos voor anderen. Tadej Pogacar is wel geselecteerd, net als Luka Mezgec, Jan Tratnik en Matej Mohoric.

Pogacar boos

Pogacar was boos over het ontbreken van een renner, maar doelde daarbij niet op Roglic. Hij liet via Instagram zijn onvrede blijken over het feit dat zijn vriendin Urska Zigart niet is geselecteerd bij de vrouwen.

"Zo erg. Urska is tweevoudig nationaal kampioene en de beste Sloveense wielrenster in de WorldTour, maar niet geselecteerd voor de Spelen. Ik heb hier geen woorden voor", zei de geletruidrager in de Tour.