Taiwan zet zich schrap voor orkaan Gaemi: bedrijven, scholen en beurs dicht

De regering heeft meer dan 1000 rubberboten klaarliggen voor mogelijke overstromingen. Ook is er eten, water en communicatieapparatuur naar afgelegen gebieden gestuurd. Verder staat het leger klaar om te helpen in noodgevallen.

Volgens het Taiwanese weerstation komt Gaemi woensdagavond aan land in het noordoosten, waar het nu al hard regent. Meteorologen verwachten de komende dagen meer zware regenval in verschillende provincies, terwijl de orkaan zich verder naar het noorden beweegt. Waarschijnlijk verplaatst die zich via de Straat van Taiwan richting het zuidoosten van China.

Filippijnen

De orkaan leidde eerder vandaag al tot wateroverlast in de Filipijnen. Daar viel zowel in de hoofdstad Manilla als in de provincies in het noorden veel regen. Ook daar sloten bedrijven en scholen de deuren. De beurs bleef ook dicht.