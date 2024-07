'Secret Service vraagt Trump geen evenementen buiten meer te houden'

De Amerikaanse dienst die gaat over de beveiliging van (oud-)presidenten heeft presidentskandidaat Trump "aangemoedigd" om geen grote campagne-evenementen meer in de buitenlucht te houden. Dat zeggen drie bronnen tegen de Washington Post , van wie er een dicht bij Trump staat.

Er zouden voorlopig geen grote buitenevenementen worden gepland. De krant schrijft dat het team van Trump op zoek is naar overdekte locaties voor komende bijeenkomsten, zoals basketbalstadions en andere grote ruimtes waar duizenden mensen in passen. Het campagneteam wilde zelf niet reageren op vragen hierover van de Washington Post.

Agenten van de Secret Service zouden in de nasleep van de moordaanslag op Trump hun zorgen over een buitenbijeenkomst hebben gedeeld met de campagnetop. Ze noemen bijeenkomsten in de buitenlucht ingewikkeld, omdat de veiligheid minder goed te garanderen is in vergelijking met bijeenkomsten binnen.