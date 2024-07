Akkoord over versobering 'methode-Laurentien' voor toeslagenouders

Het akkoord betekent dat SGH nog deze zomer kan beginnen met opschalen. In de dossiers van ouders die al meededen in de proeffase kunnen vervolgstappen worden gezet. Vanaf september kunnen andere ouders zich aanmelden.

Geen geld meer voor 'oude' schade

De staatssecretaris heeft 2,3 miljard euro beschikbaar voor deze manier van schadeafhandeling, die een alternatief biedt voor de Commissie Werkelijke Schade van de overheid zelf. Maar er verandert wel het een en ander. Zo mag er geen geld meer worden uitgekeerd voor schade die is ontstaan voordat het toeslagenschandaal begon. Uit een evaluatie bleek dat dat soms wel gebeurde.

Ook de doelgroep wordt beperkt. Alleen ouders van wie vastgesteld is dat ze meer schade hebben dan de 30.000 euro die ze al gekregen hebben uit de zogeheten Catshuisregeling komen voorlopig in aanmerking voor herstel via de stichting.