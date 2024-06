ANP Demissionair staatssecretaris De Vries van Toeslagen in een debat over de 'methode-Laurentien'

NOS Nieuws • vandaag, 20:48 Toch 2,3 miljard voor 'methode-Laurentien' voor toeslagenouders

Demissionair staatssecretaris De Vries is toch bereid om 2,3 miljard euro extra uit te trekken voor een nieuwe methode om slachtoffers van de toeslagenaffaire sneller te compenseren, de 'methode-Laurentien' genoemd. Ze schrijft dit in een brief aan de Tweede Kamer.

Het is aan het volgende kabinet om te kijken waar het extra geld vandaan moet komen. De Vries stopt dinsdag, bij het aantreden van het nieuwe kabinet-Schoof.

Discussie

Over de compensatiemethode, genoemd naar oprichtster prinses Laurentien van de Stichting Gelijkwaardig Herstel (SGH), is de afgelopen tijd een stevige discussie gevoerd.

De kindertoeslagouders die onterecht door de Belastingdienst als fraudeurs werden aangezien, wachten al jaren op een financiële compensatie, maar het lukt de verantwoordelijk bewindslieden maar niet om dit rond te krijgen. De stichting SGH mocht daarom een proef starten met een snellere afhandeling.

Wat is de 'methode-Laurentien'? Bij de schadeafhandeling door de stichting Gelijkwaardig Herstel kunnen gedupeerde ouders hun verhaal doen en worden op basis daarvan vastgestelde bedragen uitgekeerd. Is iemand gescheiden als gevolg van stress door de toeslagenaffaire, dan wordt daar bijvoorbeeld een standaardbedrag voor uitgekeerd. Via de 'methode-Laurentien' krijgen ouders gemiddeld meer compensatie dan via de methode van de overheid zelf. In een interne notitie waarschuwden ambtenaren dat de afhandeling daardoor miljarden extra zou gaan kosten, maar de stichting bestrijdt dat.

Op de 'methode-Laurentien' kwamen tevreden reacties, ook vanwege de snelheid van de compensatie voor gedupeerde ouders. Maar staatssecretaris De Vries en haar ministerie van Financiën waren minder enthousiast, vooral toen bleek dat de kosten via deze weg met miljarden zouden oplopen.

De staatssecretaris hield de boot af over de verlenging van de proef en achter de schermen ruzieden het ministerie van Financiën en de stichting van Laurentien over de uitkeringen, onder meer over of de hoogte van de uitgekeerde bedragen ook voor andere toeslagenouders navolgbaar was.

Verder uitwerken

De Vries wilde extra voorwaarden aan de methode verbinden en een meerderheid van de Kamer pleitte vervolgens ook voor duidelijkere kaders. Er mag bijvoorbeeld geen geld meer uitgekeerd worden voor zaken die iemand heeft meegemaakt voorafgaand aan de tijd dat iemand gedupeerde werd van de toeslagenaffaire. Ook mag er niet twee keer compensatie worden gegeven voor dezelfde nare gebeurtenis.

Op dit moment is het ministerie van Financiën in gesprek met Stichting Gelijkwaardig Herstel (SGH) om te kijken of de stichting bereid is om verbeteringen aan te brengen op gebied van "uitlegbaarheid, schaalbaarheid en robuustheid". De 2,3 miljard euro extra is alleen beschikbaar als het ministerie en de stichting het eens worden over hoe aan de extra voorwaarden zal worden voldaan.

Het is aan de nieuwe NSC-staatssecretaris Nora Achahbar om de 'methode-Laurentien' vervolgens verder uit te werken en bij haar collega-minister Heinen (VVD) van Financiën de extra 2,3 miljard euro te vinden.