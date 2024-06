Kamer wil onder voorwaarden door met 'methode-Laurentien' voor gedupeerden toeslagenaffaire

De Tweede Kamer wil onder voorwaarden door met de methode die prinses Laurentien heeft bedacht om slachtoffers van de toeslagenaffaire te compenseren. In de Kamer is brede waardering voor haar stichting Gelijkwaardig Herstel, maar er worden wel voorwaarden gesteld aan de bedragen die ze uitkeert.

De Tweede Kamer ondersteunt daarmee wat demissionair staatssecretaris De Vries (Toeslagen) toch al van plan was: doorgaan met de 'methode-Laurentien' maar met strengere voorwaarden. De Vries onderhandelt nog met de stichting over die voorwaarden. "Daarover zijn we al in gesprek. En ik verwacht dat we daar snel uit kunnen komen. Dat is belangrijk voor de ouders."