Voorzitter Colombiaanse voetbalbond en zoon opgepakt bij finale Copa América

De voorzitter van de Colombiaanse voetbalbond en zijn zoon zijn gisteren na de finale van de Copa América in Miami gearresteerd. Ramón Jesurún en zijn zoon Ramón Jamil Jesurún worden ervan verdacht geweld te hebben gebruikt tegen officials in het stadion.

De finale van de Copa América ging tussen Argentinië en Colombia en werd in Miami gespeeld. Argentinië won met 1-0 na een doelpunt in de extra tijd. Na afloop was de Colombiaanse bondsvoorzitter niet aanwezig bij de prijsuitreiking.

27 arrestaties

Colombiaanse fans probeerden zonder kaartje het stadion binnen te komen en op het moment dat de wedstrijd had moeten beginnen waren er nog dertigduizend fans met kaartje buiten het stadion. De politie herstelde de orde, maar de wedstrijd begon daardoor wel 1 uur en 20 minuten later.

Op de organisatie van de Copa America is veel kritiek van onder meer voetballers en bondscoaches. De kwaliteit van de grasmatten in de stadions laat te wensen over en er wordt geklaagd dat er gebrekkige beveiliging is.