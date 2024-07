Reuters Carlos Alcaraz

NOS Sport • vandaag, 17:48 Titelverdediger Alcaraz naar Wimbledon-finale: 'Zondag mooie dag voor Spanje'

Titelverdediger Carlos Alcaraz heeft zich als eerste geplaatst voor de finale van het mannentoernooi op Wimbledon. De voormalige nummer één van de wereld, als derde geplaatst in Londen, was in vier sets te sterk voor Daniil Medvedev, de mondiale nummer vijf: 6-7 (1), 6-3, 6-4, 6-4.

Zodoende staat er zondag een herhaling van de finale van vorig jaar op het programma, waarin de destijds 20-jarige Alcaraz voor het eerst in zijn loopbaan zegevierde door Novak Djokovic te verslaan.

De 37-jarige Djokovic boekte vandaag zijn plek in de finale door de Italiaanse Lorenzo Musetti in drie sets te verslaan.

De nu 21-jarige Alcaraz gaat zich opmaken voor zijn vierde grandslamfinale. "Het gaat een mooie dag worden voor Spanjaarden", doelde Alcaraz op de EK-finale die zondag gaat tussen Spanje en Engeland.

Het thuispubliek in Londen reageerde door op grappende wijze met boegeroep te komen. "Ik zei niet dat Spanje gaat winnen, alleen dat het een leuke dag gaat worden", voegde Alcaraz daar gauw aan toe.

Derde treffen

Het was het derde treffen tussen beiden op het Londense gras. In 2021 kende Medvedev in de tweede ronde amper problemen met de destijds 18-jarige Alcaraz, maar in de halve finale van vorig jaar waren de rollen compleet omgedraaid. Ook afgelopen maart in Indian Wells had de Rus het nakijken.

EPA Carlos Alcaraz

Die trend leek zich voort te zetten in deze halve finale, die begon met een moeizame opslagbeurt van Medvedev en een vlotte servicegame van Alcaraz. Maar bij zijn tweede veroorloofde de Spanjaard zich ten onrechte enkele slordigheden en dat kostte hem prompt de eerste break van de wedstrijd: 3-1.

Hij besefte dat er een schepje bovenop moest en brak onmiddellijk terug, optimaal profiterend van een paar verkeerde keuzes aan de overkant van het net. Maar het bleef wisselvalligheid troef, want de geschiedenis herhaalde zich met opnieuw Spaans serviceverlies gevolgd door een rebreak: 5-4.

Medvedev toont ongenoegen

Medvedev uitte daarbij, omdat hij meende dat umpire Eva Asderaki ten onrechte een dubbele stuit had geconstateerd, op niet mis te verstane wijze zijn ongenoegen. De Griekse was daar niet van gediend, waarop topoverleg langs de baan volgde en Medvedev een officiële waarschuwing aan zijn broek kreeg.

AFP Daniil Medvedev

In de tiebreak sloeg Medvedev met twee diepe forehands in de opslagbeurten van Alcaraz, die in de bijna een uur vergende eerste set vooral tobde met zijn eerste service maar ook ongebruikelijk veel onnodige fouten produceerde, meteen een beslissend gaatje.

Na een paar missers aan het net kreeg Medvedev al snel een break om zijn oren en dat voordeeltje liet Alcaraz niet meer uit zijn handen glippen. En ook in de derde set had de titelhouder, die zijn niveau onmiskenbaar had weten op te krikken, een vroege break te pakken. Medvedev vocht voor wat hij waard was, maar kon de set niet meer redden.

In de laatste set brak Alcaraz Medvedev meteen. De Rus brak met risicovol spel terug, maar werd op 3-3 weer gebroken. Alcaraz gaf de zege vervolgens niet meer uit handen en maakte na 2 uur en 55 minuten een einde aan de partij.