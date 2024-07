AFP Lorenzo Musetti was Taylor Fritz de baas en is halvefinalist

NOS Sport • vandaag, 15:45 • Aangepast vandaag, 19:55 Musetti stunt met halvefinaleplek tegen Djokovic, favoriete Rybakina wint eenvoudig

Lorenzo Musetti (ATP-25) heeft zich geplaatst voor de halve finales van Wimbledon. De Italiaan versloeg na een enerverende vijfsetter de Amerikaan Taylor Fritz (ATP-12): 3-6, 7-6 (5), 6-2, 3-6 en 6-1.

Musetti treft nu Novak Djokovic, die zonder te spelen doorging naar de halve finales omdat Alex de Minaur zich geblesseerd moest afmelden.

Fritz begint beter

De eerste set was een eenvoudige prooi voor Fritz, Musetti haalde niet zijn niveau uit de vorige rondes en voor hij het wist was de set voorbij: 3-6.

In een boeiende tweede set, met over en weer breaks en meerdere kansen voor Musetti om de set te beslissen, moest een tiebreak de beslissing brengen. Daarin wist Musetti drie setpunten bij elkaar te spelen, waarvan Fritz de eerste twee eenvoudig weg wist te werken. Maar vervolgens maakte de Italiaan het op een tweede service toch af: 1-1 in sets.

AFP Taylor Fritz speelde niet goed genoeg om te winnen.

In de derde set was Musetti heer en meester. Fritz maakte meer fouten en zag zijn tegenstander eenvoudig uitlopen naar 6-2. Fritz leek in de vierde set weer aan te haken, al kreeg hij in de vijfde game wel weer vier breekpunten tegen. Hij speelde gedurfd en poetste alle breekpunten weg.

De Amerikaan kwam beter in de set en kreeg bij 4-3 zelf twee breekpunten op de service van Musetti. Door een afzwaaier van de Italiaan werden die ook benut. Daarna serveerde Fritz de set vakkundig uit: 6-3.

Musetti loopt uit

In de tweede game van de beslissende set plaatste Musetti een break en die kwam Fritz niet meer te boven. Bij 5-1 kreeg Musetti twee matchpoints, terwijl Fritz geblesseerd op het gras bleef liggen. De Amerikaan stond weer op, maar sloeg de bal uit en dus wist Musetti zich voor het eerst te plaatsen voor een halve finale op een grand slam.

AFP Rybakina in actie op Wimbledon

Bij de vrouwen bereikte Jelena Rybakina (WTA-4) voor de tweede keer de halve eindstrijd. De toernooiwinnares van 2022 was in Londen met 6-3, 6-2 veel te sterk voor Jelina Svitolina.

Rybakina treft nu de Tsjechische Barbora Krejciková (WTA-32), die Jelena Ostapenko (WTA-14) klopte in twee sets: 6-4 en 7-6 (4).

Krejciková presteert de laatste jaren wisselend op grand slams. De dubbelspecialiste won in 2021 weliswaar Roland Garros, maar werd dit jaar in de eerste ronde op het Franse gravel uitgeschakeld. Op Wimbledon kwam ze nog nooit verder dan de vierde ronde.

EPA Krejciková viert haar zege op Ostapenko

De Oekraïense Svitolina (WTA-21), die in 2019 en 2023 de halve finales haalde, deelde met een break in de openingsgame Rybakina nog wel de eerste tik uit, maar leverde zelf ook direct haar service in en zag de Kazachse daarna alleen maar beter worden.

Rybakina had weliswaar moeite om haar eerste service in te slaan, maar toch kreeg Svitolina geen enkele breekkans meer. De Kazachse imponeerde met haar returns en forehands en was in een uur klaar met de pupil van coach Raemon Sluiter.

Hoogst geplaatst

Van de vier halvefinalisten is Rybakina is de hoogste geplaatste speelster; Iga Swiatek en Coco Gauff werden al uitgeschakeld en Aryna Sabalenka trok zich terug. De oud-winnares gaf na afloop aan dat ze mooie herinneringen heeft aan haar zege in 2022, maar was er niet happig op om de favorietenrol op zich te nemen.