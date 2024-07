Getergde Djokovic zonder te spelen naar halve finale Wimbledon, blessure De Minaur

De Minaur, als negende geplaatst in Londen, liep zijn blessure uitgerekend op matchpoint op in zijn wedstrijd tegen Arthur Fils. Terwijl iedereen rondom de Australiër blij was met de overwinning, bleef De Minaur ogenschijnlijk kalm en schudde hij zijn hoofd.

'Ik ben hier kapot van'

De als tweede geplaatste Djokovic neemt het nu vrijdag in de halve finale op tegen Taylor Fritz of Lorenzo Musetti. De Serviër probeert voor de achtste keer in zijn carrière het grandslamtoernooi in Engeland te winnen.