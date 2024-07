AFP Donna Vekic

NOS Sport • vandaag, 16:41 • Aangepast vandaag, 20:40 Geroutineerde Vekic stopt Wimbledon-sprookje Sun, Paolini verslaat Navarro

Donna Vekic heeft voor het eerst op een grandslamtoernooi de halve finales bereikt. De 28-jarige Kroatische (WTA-37) was op het gras van Wimbledon met 5-7, 6-4, 6-1 te sterk voor qualifier Lulu Sun (WTA-123).

In de halve finales moet Vekic het opnemen tegen Jasmine Paolini, die het jaar van haar doorbraak van almaar meer glans voorziet. De als zevende geplaatste Italiaanse, die een maand geleden op Roland Garros verliezend finaliste was, haalde op Wimbledon de halve finales door Emma Navarro (WTA-17) te verslaan: 6-2, 6-1.

Vijf dubbele fouten

Sun had tot dit toernooi slechts één grandslampartij gespeeld - begin dit jaar op de Australian Open, eveneens als qualifier - maar van enige zenuwen was geen sprake. Integendeel, in de boeiende eerste set hield juist de 23-jarige Nieuw-Zeelandse Sun op de belangrijke punten het hoofd koel.

Vekic, die al eens in de kwartfinales stond op de US Open en Roland Garros maar ook veel blessureleed achter de rug heeft, verspeelde in de tweede set een break voorsprong door op 5-3 onder andere na haar eerste dubbele fout er nog eens vier van haar racket te laten komen.

AFP Lulu Sun

Sun slaagde er echter niet in te profiteren en verloor door drie tegenpunten op rij haar servicegame en de tweede set. De opluchting was groot bij Vekic, die dankzij een beter lopende forehand doorstoomde en inclusief het eind van de tweede set maar liefst zestien punten op rij maakte.

Pas op 0-5 wist Sun, die een ronde eerder de Britse publiekslieveling Emma Raducanu uit het toernooi had geslagen, nog een game mee te pakken. Maar dat was ruimschoots te laat.

Opmars Paolini gaat door

Emma Navarro had de vorige drie confrontaties met Jasmine Paolini gewonnen en pakte ook op het Londense gras al snel de eerste break in de partij. Maar de Italiaanse, die op haar 28ste plots tegen de wereldtop aanschurkt, sloeg meteen terug en drukte, vooral dankzij sterk netspel, ook onmiddellijk door met een tweede en derde break.

AFP Jasmine Paolini

Het was pas het tweede setverlies voor Navarro, die eerder in het toernooi verraste met winst op Naomi Osaka en vooral in de vorige ronde nummer twee van de wereld Coco Gauff. De Russin Diana Sjnajder won in de derde ronde de eerste set, maar kon het vervolgens toch niet bolwerken tegen de Amerikaanse.

Paolini, die tot dit jaar nog nooit een graspartij had gewonnen en ook op Wimbledon tot drie keer toe in de eerste ronde was achtergebleven, gaf haar echter geen kans om alsnog winnend van de baan te stappen. De Italiaanse speelde vrijuit en vol bravoure en had de zege binnen het uur binnen.