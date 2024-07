EPA Emma Navarro speelde ijzersterk tegen Gauff

NOS Sport • vandaag, 18:14 • Aangepast vandaag, 22:51 Navarro schakelt Gauff uit, Nieuw-Zeelandse Sun stunt met kwartfinaleplek

De 23-jarige Amerikaanse Emma Navarro heeft gestunt tegen haar landgenote Coco Gauff (ATP-2). De nummer 17 van de wereld won in twee sets van Gauff: 6-4, 6-3. Daarmee zijn de nummers één, twee en drie van de ATP-ranking niet meer actief op het gras in Londen.

Navarro speelde ijzersterk tegen Gauff. In de beslissende fase van de wedstrijd leek de spanning grip op Navarro te krijgen, maar het derde matchpoint was het dan toch raak en zo bereikte ze voor het eerst een kwartfinale op een grand slam. Daarin speelt ze tegen de nummer zeven van de wereld, Jasmine Paolini. Zij won door een opgave van Madison Keys.

AFP Lulu Sun is de eerste Nieuw-Zeelandse in de kwartfinales

Op twee banen waren er deze zondag tranen. Eerst bij Madison Keys nadat ze op moest geven tegen Paolini, later op de avond waren er ook vreugdetranen.

Lulu Sun, de nummer 123 van de wereldranglijst, plaatste zich ten koste van de Britse thuisfavoriete en voormalig winnaar van de US Open Emma Raducanu (ATP-135) voor de kwartfinales en was haar emoties niet de baas. De vreugdetranen biggelden over haar wangen.

Sun is de eerste Nieuw-Zeelandse in de kwartfinales op Wimbledon. Ze won van Raducanu met 6-2, 5-7 en 6-2. Raducanu moest in de derde set behandeld worden door de fysiotherapeut en daarna kon ze de wedstrijd niet meer ombuigen.

Vergeer krijgt Philippe Chatrier Award De internationale tennisfederatie ITF heeft voormalig rolstoeltennisster Esther Vergeer de Philippe Chatrier Award toegekend. Die prijs gaat jaarlijks wordt jaarlijks uitgereikt aan iemand die wereldwijd van grote waarde is geweest voor tennis, op en naast de baan. Vergeer won zeven gouden paralympische medailles en 21 grandslamtitels. Na haar actieve carrière werd ze toernooidirecteur van het rolstoeltoernooi bij het ABN Amro Open en chef de mission van de Nederlandse paralympische ploeg. Oud-winnaars van de Philippe Chatrier Award zijn onder anderen Stefan Edberg, Rod Laver, Chris Evert, Billie Jean King, Martina Navratilova en vorig jaar Justine Henin.

Roland Garros-finaliste Jasmine Paolini is op Wimbledon voor het eerst doorgedrongen tot de kwartfinales. De Italiaanse (ATP-7) leek op weg naar de uitgang, maar zag op 6-3, 6-7 (6), 5-5 de Amerikaanse Madison Keys (ATP-12) de strijd staken vanwege een blessure.

Keys besefte dat er een unieke kans was om de kwartfinales te halen en verliet huilend de baan.

Ook Donna Vekic bereikte bij haar tiende deelname aan het hoofdtoernooi voor de eerste keer de kwartfinales. De nummer 37 van de wereld was in een partij die regelmatig stillag vanwege de regen met 6-2,1-6 en 6-4 te sterk voor Paula Badosa. Vekic treft nu Sun in de kwartfinales.

AFP Madison Keys moest opgeven in kansrijke positie

Paolini startte messcherp. Ze viel bijna elke bal succesvol aan en liep snel uit naar 4-0. Keys brak de Italiaanse terug, maar kreeg in de tweede set pas vat op haar. Bij 1-5 leefde Paolini plots op, al kwam ze in de tiebreak uiteindelijk toch tekort.

De harde slagen van Keys braken in de slotset langzaam maar zeker het pantser van Paolini, die vermoeid raakte. Keys kwam op 5-2, maar de genadeklap uitdelen lukte haar niet. Een blessure noopte de zichtbaar emotionele Keys tot opgeven.