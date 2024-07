AFP Emma Raducanu viert haar zege op de Griekse Maria Sakkari

NOS Sport • vandaag, 17:06 • Aangepast vandaag, 21:13 Publiekslieveling Raducanu zet opmars voort en plaatst zich voor vierde ronde Wimbledon

Emma Raducanu heeft, tot groot plezier van het thuispubliek, de achtste finales op Wimbledon bereikt. De nummer 135 van de wereldranglijst versloeg vrijdag de Griekse Maria Sakkari, de mondiale nummer negen, in twee sets: 6-2, 6-3.

Er werd de Britse Raducanu een grootse toekomst voorspeld toen ze in 2021 als 18-jarige qualifier de US Open won. Maar sindsdien haalde ze op grandslamniveau nooit meer een derde ronde.

Vorige maand liet Raducanu in Nottingham al sporen zien van de topvorm van drie jaar geleden, door de halve finales te halen. In Londen zette ze haar opmars voort.

Sakkari dwong zeven breekkansen af, maar benutte er geen. Raducanu was met vier benutte kansen (van negen) effectiever.

Paolini voor het eerst naar vierde ronde

Jasmine Paolini bereikte eerder op de dag voor het eerst in haar loopbaan de vierde ronde op Wimbledon. De Italiaanse, die vorige maand op Roland Garros de finale haalde, was met 7-6 (4), 6-3 te sterk voor Bianca Andreescu uit Canada.

Pro Shots Jasmine Paolini viert een punt tijdens haar partij tegen de Canadese Bianca Andreescu

Paolini werd drie jaar op rij al in de eerste ronde uitgeschakeld op Wimbledon, maar de finaleplaats op Roland Garros heeft haar vertrouwen gegeven. Dat etaleerde de nummer 7 van de wereld ook op het Londense gras. Paolini stond nog wel haar eerste opslaggame af, maar sloeg direct terug. In de tiebreak toonde ze vervolgens meer lef.

Andreescu (WTA-176), die in 2019 Indian Wells en de US Open won en dit jaar in Rosmalen de eindstrijd haalde, maakte in de tweede set nog maar twaalf punten.

Keys in twee sets door

In de vierde ronde treft Paolini de Amerikaanse Madison Keys, die met 6-4, 6-3 won van Marta Kostjoek uit Oekraïne.

EPA Madison Keys viert een punt tijdens haar partij tegen Marta Kostjoek

Keys en Kostjoek ontmoetten elkaar maar één keer eerder en wonderlijk genoeg was dat vorig jaar eveneens in de derde ronde op Wimbledon. Ook toen won Keys de eerste set met 6-4 (en de tweede met 6-1).

Kostjoek opende het duel van vandaag met een break, maar na die hoopvolle start ging het bergafwaarts. Keys brak direct terug en heerste daarna met krachtige forehands vanaf de baseline.

In de tweede set kon Kostjoek bij een 2-2 stand nog wel drie breakpoints tegen wegwerken, maar op het vierde was het raak. Keys haalde voor de vijfde keer in haar carrière de vierde ronde in Londen.

Gauff voor derde keer naar laatste zestien

Coco Gauff is voor de derde keer tot de laatste zestien doorgedrongen op Wimbledon. De Amerikaanse nummer twee van de plaatsingslijst walste na een lastige eerste set over qualifier Sonay Kartal heen: 6-4, 6-0.

Pro Shots Coco Gauff tijdens haar partij met qualifier Sonay Kartal

De 22-jarige Kartal, die in de kwalificaties onder anderen van Suzan Lamens had gewonnen, kreeg het publiek aan het eind van de openingsset op de banken. Na een vroege break tegen kwam de Londense bij 4-4 langszij.

Gauff sloeg direct terug en mede dankzij twee aces sloot ze de eerste set winnend af. Gauff, die in 2019 op 15-jarige leeftijd als qualifier de vierde ronde haalde, walste in het vervolg over Kartal heen en gunde haar nog maar acht punten.