NOS Sport • vandaag, 17:41 • Aangepast vandaag, 20:06 Swiatek blijft op Wimbledon steken in derde ronde, setverlies deert Djokovic niet

Joelia Poetintseva heeft in de derde ronde van Wimbledon voor een daverende verrassing gezorgd door Iga Swiatek uit te schakelen. De nummer 35 van de wereld versloeg de mondiale nummer één met 3-6, 6-1, 6-2.

Swiatek, die nog nooit verder dan de kwartfinales kwam in Londen, begon nog prima aan de wedstrijd. Met sterk spel was ze veel te goed voor Poetintseva, die in de vier eerdere duels met de Poolse geen set wist te winnen.

De 29-jarige Kazachse speelde daarna twee ongelooflijk goede sets. Ze maakte bijna geen fouten, haalde alles terug en zag Swiatek de draad geheel kwijtraken. Vanaf 1-1 won ze negen games op rij.

Ook Poetintseva's landgenote Jelena Rybakina maakte indruk. De nummer vier van de wereld gaf Caroline Wozniacki een ongenadig pak slaag: 6-0, 6-1.

Jelina Svitolina drong ook op indrukwekkende wijze door tot de vierde ronde. De nummer 21 van de wereld, pupil van coach Raemon Sluiter, was met 6-1, 7-6 (4) te sterk voor Ons Jabeur, de Tunesische verliezend finaliste in 2022 en 2023.

Djokovic naar achtste finales

In het mannentoernooi bereikte Novak Djokovic, de huidige nummer twee van de wereld, de achtste finales met setverlies. De 37-jarige Serviër, die op jacht is naar zijn 25ste grandslamtitel, versloeg Alexei Popyrin: 4-6, 6-3, 6-4, 7-6 (3).

AFP Novak Djokovic tijdens zijn partij tegen Alexei Popyrin

De zevenvoudig winnaar verspeelde in de eerste set slechts vijf punten op eigen opslag, maar vier daarvan in één game en dat was genoeg voor een break voor de Australiër.

Popyrin liet vervolgens zijn tweede breekkans liggen. Een game later sloeg de Serviër wel toe, waarna hij dik een uur heerste. Popyrin, die voor het eerst in de derde ronde stond, bleef bij in de vierde set, maar in de tiebreak toonde Djokovic opnieuw zijn klasse.

Ook Zverev door, ondanks pijnlijke knie

Alexander Zverev plaatste zich eerder op de dag ook voor de achtste finales. De als vierde geplaatste Duitser won op het Londense gras met 6-4, 6-4, 7-6 (15) van de Brit Cameron Norrie.

Getty Alexander Zverev tijdens zijn partij tegen Cameron Norrie

De 27-jarige Zverev kwam op Wimbledon nog nooit verder dan de achtste finales en won nimmer een toernooi op gras. De Duitser heeft moeite met het bewegen op gras en dat werd er door een glijpartij in de tweede set niet beter op.

Zverev had last van zijn knie, maar zijn uitstekende services en keiharde forehands hielden hem op de been. In de derde set verloor Zverev slechts twee punten op zijn eigen service, waarvan één in de zinderende tiebreak: 17-15.