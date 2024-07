AFP Emoties bij Andy Murray na zijn nederlaag in het mannendubbel

vandaag, 16:29 Murray uitgespeeld op zijn laatste Wimbledon: Raducanu skipt gemengd dubbel

Wimbledon heeft Andy Murray, bezig aan zijn afscheidstournee op het hoogste niveau, allerminst gebracht wat hij ervan gehoopt zal hebben. Zijn optreden op het Londense gras blijft beperkt tot één potje, omdat zijn partner Emma Raducanu zich heeft teruggetrokken uit het gemengd dubbelspel.

De 37-jarige Schot, die op Wimbledon in 2013 en 2016 de titel veroverde en daar in 2012 olympisch goud won, moest om te beginnen al verstek laten gaan in het enkelspel. Hij bleek nog niet voldoende hersteld van een rugoperatie kort voor het toernooi.

Hij kwam donderdag wel in actie in het mannendubbel met zijn jongere broer Jamie Murray. Die wedstrijd in de eerste ronde, bij wijze van uitzondering gespeeld op het Centre Court, ging onder het toeziend oog van hun moeder in twee sets verloren, waarna de emoties hoog opliepen.

En nu gaat er ook nog een streep door het gemengd dubbel met Raducanu. De Britse, die zich vrijdag in het enkelspel voor de vierde ronde plaatste door een zege op de Griekse Maria Sakkari, zag zich een dag later genoodzaakt zich terug te trekken uit het gemengd dubbel.

Stijve pols

"Helaas werd ik vanmorgen wakker met een ietwat stijve rechterpols", laat Raducanu, die in 2021 als 18-jarige qualifier verrassend de US Open won, via social media weten. "Ik heb daarom de moeilijke beslissing genomen om geen mixed dubbel te spelen vanavond."

"Ik ben erg teleurgesteld, want ik keek er erg naar uit om met Andy te spelen. Maar ik moet voorzichtig zijn."