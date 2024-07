Alcaraz ontsnapt na vijf sets tegen Tiafoe, Sinner eenvoudig door op Wimbledon

Alcaraz verspeelde in de eerste set een 4-2 voorsprong, sloeg terug in de tweede set en dwong na een beroerde derde set een beslissende set af na een magnifiek gespeelde tiebreak. Tiafoe had tot die tiebreak het beste van het spel, maar bood in de vijfde set geen tegenstand van betekenis meer.

Sinner overtuigt

Sinner haalde in Londen de kwartfinales in 2022 en de halve finales in 2023 .Dit jaar won hij de Australian Open en was hij halvefinalist op Roland Garros. Hij had Kecmanovic, woensdag in vijf sets te sterk voor Tallon Griekspoor, ook in hun vorige drie ontmoetingen geklopt.