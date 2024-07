Oud-winnares Rybakina naar laatste acht Wimbledon, emotionele Svitolina simpel door

Nu tegen Svitolina

De Oekraïense pupil van Raemon Sluiter (WTA-21), die in Londen twee keer halvefinaliste was, overklaste de Chinese Wang Xinyu (WTA-42) binnen een uur: 6-1, 6-2.

Lichtpuntje

Na afloop was de Oekraïense emotioneel. Dat had te maken met de Russische aanval op een kinderziekenhuis in haar geboorteland. Ze hoopte dat haar zege een "klein lichtpuntje voor de mensen in Oekraïne" is.