AFP Jannik Sinner bedankt het publiek

NOS Sport • vandaag, 18:00 Titelverdediger Alcaraz en Sinner door naar kwartfinales Wimbledon

Nummer één van de wereld Jannik Sinner had het maar één set lastig met de Amerikaan Ben Shelton (ATP-14). De Italiaan won met 6-2, 6-4 en7-6 (9) en is net als in 2022 en 2023 kwartfinalist.

Sinner treft in de kwartfinale Daniil Medvedev, de nummer vijf van de wereld. Die stond maar kort op de baan, want zijn tegenstander Grigor Dimitrov (ATP-10) moest al in de eerste set geblesseerd opgeven.

Ook Carlos Alcaraz heeft op Wimbledon de kwartfinales bereikt. De titelverdediger uit Spanje had zijn handen vol aan de Fransman Ugo Humbert: 6-3, 6-4, 1-6 en 7-5.

Even spannend

Shelton bereikte met drie vijfsetters de vierde ronde en hoopte met dropshots de rally's kort te houden, maar Sinner liet zich niet foppen, ook omdat de Amerikaan te vaak liet zien wat hij van plan was. De Italiaan kwam op 2-0 in sets zonder een zuchtje tegenwind, maar moest in de laatste set aan de bak.

Shelton kwam met zijn eerste breekkans op 2-0, gaf die voorsprong weg en benutte op 6-5 zijn eerste setpunt niet. In de tiebreak liet hij er nog drie liggen en voor Sinner was het tweede matchpoint raak.

Vergeer krijgt Philippe Chatrier Award De internationale tennisfederatie ITF heeft voormalig rolstoeltennisster Esther Vergeer de Philippe Chatrier Award toegekend. Die prijs gaat jaarlijks wordt jaarlijks uitgereikt aan iemand die wereldwijd van grote waarde is geweest voor tennis, op en naast de baan. Vergeer won zeven gouden paralympische medailles en 21 grandslamtitels. Na haar actieve carrière werd ze toernooidirecteur van het rolstoeltoernooi bij het ABN Amro Open en chef de mission van de Nederlandse paralympische ploeg. Oud-winnaars van de Philippe Chatrier Award zijn onder anderen Stefan Edberg, Rod Laver, Chris Evert, Billie Jean King, Martina Navratilova en vorig jaar Justine Henin.

Alcaraz, de nummer drie van de ATP-ranking, speelde in de derde ronde een vijfsetter tegen de Amerikaan Frances Tiafoe en kon ook in de andere partijen niet freewheelen. Hij won tegen Humbert twee sets, maar kwam daarna in het nauw.

Benarde positie

Humbert, de nummer zestien van de wereld die in de tweede ronde won van Botic van de Zandschulp, stond vaak voor de baseline, sloeg prachtige returns en brak Alcaraz drie keer in de derde set.

AFP Alcaraz is door naar de kwartfinales

De Franse underdog kreeg in de vierde set bij een 4-3 voorsprong drie kansen op een break bij een 0-40 stand, maar Alcaraz redde zich knap uit die benarde positie. De Spanjaard kwam met de vijfde break van de set op 6-5 en kon zo na drie uur toch nog juichen.

Alcaraz speelt nu tegen de winnaar van de partij tussen Tommy Paul en Roberto Bautista-Agut, die later vandaag tegen elkaar spelen.