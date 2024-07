AFP Daniil Medvedev

NOS Sport • vandaag, 19:03 • Aangepast vandaag, 20:21 Medvedev knokt zich op Wimbledon langs Sinner en treft nu Alcaraz

Daniil Medvedev heeft in een boeiende vijfsetter met kansen over en weer ten koste van Jannik Sinner de halve finales van Wimbledon bereikt. De Russische nummer vijf van de wereld nam met de zege revanche voor de verloren finale van de Australian Open van eerder dit jaar tegen de Italiaan: 6-7 (7), 6-4, 7-6 (4), 2-6, 6-3.

Daarin stuit hij op Carlos Alvaraz. De titelverdediger (ATP-3) rekende af met Tommy Paul (ATP-13), die de Spanjaard een flinke dobber leek te gaan bezorgen. Dat bleek uiteindelijk mee te vallen: 5-7, 6-4, 6-2, 6-2.

33 slagen

De eerste set in de partij tussen Medvedev en Sinner werd beslecht in een tiebreak waarin de aanvoerder van de wereldranglijst als eerste een servicepunt inleverde na een rally van maar liefst 33 slagen - uiterst ongewoon op gras. Sinner moest prompt steunend op zijn racket even bijkomen van die inspanning. Een veeg teken, leek het.

Medvedev verspeelde dat voordeeltje onmiddellijk weer door een dubbele fout, kreeg op 5-5 het cadeautje weer terug, maar verzuimde opnieuw profiteren. Sterker nog: Sinner kwam op eigen service op setpunt. Ook de Italiaan faalde, maar kreeg de set na een tweede dubbele fout van Medvedev alsnog in de schoot geworpen.

Duizeligheid

Een welkom steuntje in de rug voor de Italiaan, die echter in de derde game van de tweede set zijn opslagbeurt verloor en die schade niet meer kon repareren. In de derde set overkwam hem precies hetzelfde, waarna hij aansluitend een medische time-out aanvroeg en enige tijd van de baan verdween. Hij leek te gebaren last van duizeligheid te hebben.

AFP Jannik Sinner overlegt met de medische staf

De onderbreking leverde niet meteen wonderen op, maar op het moment dat Medvedev mocht gaan opslaan voor de derde set, dreigde de wedstrijd toch te kantelen. De tot dan soeverein serverende Rus keek plots tegen 0-40 aan en wist de game niet meer te redden. Twee games later moest hij zelfs twee setpunten wegwerken.

Dropshot

In de tiebreak had Medvedev vervolgens aan één minibreak genoeg om de derde set toch nog naar zich toe te trekken. De opgekrabbelde Sinner bleek allerminst uit het veld geslagen en won, zich steeds vaker met succes bedienend van de dropshot, overtuigend de vierde set.

Het momentum leek nu bij weer bij Sinner te liggen, maar die werkte zich in de vierde game in de nesten en moest die afstaan aan Medvedev, die vervolgens zijn eigen opslagbeurt met hangen en wurgen wel won en op 4-1 kwam. De Rus had beet, liet niet meer los en bereikte na een kleine vier uur tennis net als vorig jaar de laatste vier.

Alcaraz na setverlies te sterk voor Paul

Carlos Alvaraz leek eveneens flink aan de bak te moeten. Vooral in het begin had hij alle moeite met de mokerslagen van zijn opponent Tommy Paul.

AFP Carlos Alcaraz

De eerste set mondde uit in een ware slijtageslag. Alleen al de vijftiende game, met Alcaraz aan service, duurde zeventien minuten en telde negen keer deuce. Na 75 minuten, vijftien breekpunten en drie breaks ging de eerste set uiteindelijk naar de Amerikaan, die de beslissende break plaatste met een fraaie passeerslag.

Ook in het vervolg vielen er nog genoeg lange en mooie rally's te bewonderen, maar de punten gingen wel steeds vaker naar de Spanjaard. Paul kon geen druk zetten op de opslag van Alcaraz en moest zijn opponent na drie uur een een kwartier feliciteren.