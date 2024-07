Pro Shots Jasmine Paolini

NOS Sport • vandaag, 17:50 Paolini wint langste halve finale ooit op Wimbledon: 'Zal dit nooit vergeten'

Jasmine Paolini heeft de finale op Wimbledon bereikt, terwijl ze tot dit jaar nog nooit een graspartij had gewonnen. De 28-jarige Italiaanse nummer zeven van de wereld was met 2-6, 6-4, 7-6 (10-8) te sterk voor de Kroatische Donna Vekic (WTA-37).

De Italiaanse is de eerste tennisster sinds Serena Williams in 2016 die in hetzelfde seizoen de finale haalt van zowel Roland Garros als Wimbledon. In Parijs verloor Paolini begin juni de finale van Iga Swiatek.

Paolini moest er hard voor knokken vandaag, want met 2 uur en 54 minuten was dit de langste halve finale ooit bij de vrouwen in de geschiedenis van Wimbledon.

"Het was echt zwaar vandaag. Vekic sloeg de ballen overal, maar ik bleef maar tegen mezelf zeggen dat ik moest doorzetten, ook al waren mijn services belabberd. Ik zal deze wedstrijd nooit vergeten."

De eerste game op het Londense gras was direct een krachtmeting tussen beiden. Na een lange rally wist Paolini twee breakpoints weg te werken en won ze haar eigen servicegame. Het ging gelijk op tot 2-2, daarna was Vekic beduidend sterker.

Pro Shots Jasmine Paolini moest zich met haar 1 meter 63 flink uitstrekken om de bal te raken

In de tweede set volgden er vrijwel direct langere rally's, waarbij Paolini haar tegenstandster langzaam probeerde te slopen. De vermoeidheid sloeg toe, Vekic liep wat vaker de makkelijke punten mis.

Paolini - vol vechtlust - sleepte er een derde set uit.

Ritme

Vekic liep na de tweede set even van de baan af en dat deed haar goed. Ze kwam terug in haar ritme en brak meteen de service van Paolini. Een 3-0 voorsprong hing in de lucht, maar een zichtbaar geïrriteerde Paolini kon nog net aanklampen, kwam terug tot 3-3 en kreeg bij 5-4 een matchpoint.

Vekic, die al eens in de kwartfinales stond van de US Open en Roland Garros maar ook veel blessureleed achter de rug heeft, liet het niet gebeuren. Met tranen in haar ogen bleef ze knokken, ze werkte zelfs een tweede matchpoint weg.

Pro Shots Donna Vekic moest af en toe huilen in de laatste fase van de wedstrijd, zo graag wilde ze winnen

De set mondde uit in een thriller, waarin een tiebreak nodig was. Geen van beiden gaf een duimbreed toe. Paolini kreeg uiteindelijk haar derde matchpoint en die benutte ze wél.

De finale is zaterdag. Paolini speelt dan tegen de winnaar van de andere halve finale tussen de Tsjechische Barbora Krejcikova (WTA-32) en Elena Rybakina (WTA-4) uit Kazachstan.