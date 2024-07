Pattinama-Kerkhove stopt na vijftien jaar als tennisprof: 'Het is goed zo'

Pattinama-Kerkhove won één WTA-titel. Dat was in 2017, toen ze samen met de Belarussische Lidzia Marotsava het dubbelspel won op de Luxemburg Open. Op het lagere ITF-niveau veroverde ze tien titels, negen op hardcourt en één op gravel.

Pattinama-Kerkhove nam vier keer deel aan een grandslamtoernooi. In 2017 bleef ze bij haar debuut steken in de eerste ronde op de US Open. Op Wimbledon reikte ze in 2021 en 2022 tot de tweede ronde.