NOS Nieuws • vandaag, 21:18 Ter Apel afwachtend na bezoek minister Faber: 'Eerst maar zien wat er komt'

Minister Faber van Asiel en Migratie heeft vandaag een bezoek gebracht aan Ter Apel. Ze sprak daar met ondernemers in het dorp, maakte kennis met de burgemeester van Westerwolde, waar Ter Apel onder valt, en bezocht het landelijk aanmeldcentrum voor asielzoekers.

Burgemeester Velema zei het te waarderen dat Faber een van haar eerste bezoeken als minister aflegde in Ter Apel. "Mijn indruk is dat ze zich heel goed heeft ingelezen en dat ze weet wat er speelt. Ze heeft heel nadrukkelijk haar ambities uitgesproken en ik heb heel nadrukkelijk de standpunten van de gemeente Westerwolde kunnen weergeven."

Ik hou van parallelle processen, dus ik doe het tegelijk Minister Faber van Asiel en Migratie

Maar gerustgesteld is hij na haar bezoek niet. Hij is vooral bezorgd over de volgorde van de plannen van de PVV-minister. Velema wil dat de spreidingswet in stand blijft tot er minder asielzoekers naar Nederland komen. Die wet regelt dat gemeenten gedwongen kunnen worden om asielzoekers op te vangen, wat Ter Apel ontlast. Hij is bang dat Ter Apel zonder die spreiding over het land weer overvol zal raken.

Faber wil juist de instroom van asielzoekers beperken en tegelijkertijd de spreidingswet intrekken. "Ik hou van parallelle processen, dus ik doe het tegelijk", zei ze.

'Vage woorden'

Op basis van zijn ervaringen in de afgelopen vier jaar heeft Velema niet zulke hoge verwachtingen over de slagingskans van het inperken van het aantal asielzoekers. De voorgangers van Faber wilden dat ook allemaal, zegt hij, maar dat is tot nu toe om allerlei redenen niet gelukt. Hij heeft die zorgen aan de minister overgebracht.

"Ze begreep het verhaal, maar zegt: we hebben hier een gezamenlijk belang, een gezamenlijk ambitie en een gezamenlijke intentie. En met die, helaas wat vage woorden, moet ik het nu nog even doen."

'Eigenlijk is Ter Apel best wel tof'

Ook voor veel mensen in het dorp is Faber alweer de zoveelste bewindspersoon die langskomt om te horen over de problemen die er spelen. En ook al belooft ze zelf de strengste minister van asiel ooit te zijn, het van tafel vegen van de spreidingswet door het nieuwe kabinet wekt niet veel vertrouwen.

"Ik denk dat ze dan binnenkort nog meer tentjes kunnen opzetten hier, en dat Ter Apel dan nog drukker wordt", zegt een inwoner in het winkelcentrum tegen de NOS. Volgens haar is Ter Apel al overvol. "Kijk maar om je heen, overal vluchtelingen."

Volgens de vrouw is er de afgelopen jaren veel veranderd. "Veel ruzies, veel steekpartijen, ook in het azc zelf, mensen die stelen. Ze kijken naar je, ze kleden je bijna uit eigenlijk, dat is wel een beetje vervelend." Ook loopt ze in het donker liever niet in haar eentje over straat. "Overal slapen ze, in parken enzo, dus dat is niet handig als vrouw zijnde."

Er zijn hier zorgen in het dorp en dat moet gewoon anders Minister Faber van Asiel en Migratie

Ze hoopt dat Faber ervoor kan zorgen dat het verandert in Ter Apel, maar klinkt niet overtuigd. "Eerst maar zien wat er komt, wat zij kan doen en of het beter wordt. Ik hoop van wel, want eigenlijk is Ter Apel best wel tof."

Winkels moeten sluiten

Zelf noemde Faber haar bezoek aan Ter Apel "leerzaam". "Er zijn hier zorgen in het dorp en dat moet gewoon anders. Ik begrijp de mensen. Die instroom moet gewoon naar beneden en daar gaan we gewoon keihard aan werken." En dat moet volgens haar ook makkelijker gaan nu er een andere politieke situatie is met "meer politieke draagkracht om daadwerkelijk iets te gaan veranderen".

De minister sprak ook met winkeliers in Ter Apel. Een van hen noemde het "een verrassend positief" gesprek, hoewel de minister niets concreets beloofde.

Diefstal, bedreigingen en intimiderend gedrag zijn de grootste problemen waar ondernemers tegenaan lopen. Volgens de ondernemer gaan mensen daarom winkelen in andere dorpen en dat leidt er weer toe dat steeds meer winkels hun deuren moeten sluiten in het dorp.

"We zullen zien wat Prinsjesdag gaat geven", zegt de ondernemer. "Ik hoop dat daar iets positiefs voor ons ondernemers uit komt en zeker ook voor de burgers in het dorp."