ANP Marjolein Faber (l) na afloop van de hoorzitting

NOS Nieuws • vandaag, 18:58 Faber (PVV) neemt afstand van term 'omvolking', maar ziet wel zorgelijke "demografische ontwikkeling"

Beoogd minister Marjolein Faber (PVV) neemt afstand van de term "omvolking" die ze eerder heeft gebruikt. In een hoorzitting in de Tweede Kamer zei ze dat ze de term beter niet had kunnen gebruiken, en dat ze het ook niet meer zal doen.

Wel vindt ze nog steeds dat er "zorgelijke demografische ontwikkelingen" zijn. Uit antwoorden die Faber op vragen daarover gaf concludeerden Kamerleden van onder meer D66, Partij voor de Dieren, GroenLinks-PvdA en Denk dat Faber wel afstand neemt van het woord "omvolking", maar niet van haar ideeën erover.

De omvolkingstheorie wordt onder meer door de AIVD gezien als een racistische complottheorie. De theorie draait om het idee dat door een bewuste strategie van een elite, immigranten en mensen van kleur de "blanke" westerse cultuur verdringen.

Faber zei de commotie over haar eerdere uitspraken en over de term "omvolking" te begrijpen. Ze zei te beseffen dat de term een "bewust plan" impliceert.

"Ik realiseer me dat het gebruik van de term onjuist en ongewenst is, vanwege de verschrikkelijke connotatie met het verleden die het met zich meebrengt", aldus Faber. In nazi-Duitsland werd met 'omvolking' het beleid bedoeld om veroverde gebieden op gewelddadige wijze te 'germaniseren' door de Joden te vermoorden en de inheemse, veelal Slavische bevolking ondergeschikt te maken en te verjagen.

Zo bedoelde ik het niet, zei Faber:

0:51 Faber neemt afstand van omstreden term 'omvolking'

Wel zegt Faber dat ze zich grote zorgen maakt over de "demografische ontwikkelingen in ons land". Ze wil als minister de asielinstroom "maximaal" beperken. Door "enorme migratie" heeft ons land volgens Faber "geen absorptievermogen meer". Dat ziet ze terug in het onderwijs en op de woningmarkt, vooral in grote steden.

"Het is zeer legitiem je daar zorgen om te maken. Ik wil iets veranderen in dit land, en dat kan alleen als minister in een kabinet. Ik ga de strengste minister voor asiel ooit worden in dit land." Ze benadrukte meerdere malen dat het een "rechtvaardig" beleid zal worden.

Daar plaatsten Kamerleden van oppositiepartijen vraagtekens bij. "U doet in het begin afstand van de omvolkingstheorie, maar in alle verdere antwoorden haalt u hem weer aan", zei GroenLinks-PvdA Kamerlid Piri.

"U zegt hetzelfde als collega Klever. Nu noemt u het geen theorie, maar een fenomeen. Een woordenspel", concludeerde D66-Kamerlid Podt. Denk-leider Van Baarle wilde weten hoe Faber nu tegen haar uitspraken over de islam aankijkt, die ze eerder verwerpelijk noemde. Faber nam die uitspraken niet terug. maar wees erop dat ze die in een andere rol als oppositielid deed en beloofde zich als minister anders op te stellen.

Kamerleden wilden verder van Faber weten hoe realistisch een strenger asielbeleid is, gezien internationale verdragen en Europese afspraken en regels. Faber zei grote kansen te zien nu er een "andere wind in Europa waait". Ze zei te gaan "kijken en zoeken" naar een opt-out voor Nederland.

JA21 wilde van Faber weten of de Spreidingswet nu helemaal ingetrokken wordt en ze gemeenten kan garanderen dat ze niet gedwongen worden asielzoekers op te vangen. Faber zei dat niet te kunnen garanderen.

Verder beloofde Faber dat ze parlementsleden in haar nieuwe rol niet meer zal wegzetten als "nepvolksvertegenwoordigers". Het past in haar nieuwe functie ook niet om het kabinet een "vijfde colonne" te noemen, erkende ze. Die uitspraken deed ze als oppositielid in de Eerste Kamer, benadrukte ze. "Ik was fel", zegt ze. "Misschien te fel."